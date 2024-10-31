Bu İşin Oluru Var mı? İrem Derici'den Konserinde "Hasan Can Kaya'yla Evlenin" Diye Bağıran Hayranına Açık Kapı
Bu İşin Oluru Var mı? İrem Derici'den Konserinde "Hasan Can Kaya'yla Evlenin" Diye Bağıran Hayranına Açık Kapı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tarsus Atatürk Gösteri Merkezi'nde konser veren İrem Derici hayranının isteğini duyunca verdiği cevapla güldürdü!
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Aşk hayatıyla adından bahsettiren İrem Derici'yi dobra paylaşımlarıyla olduğu kadar magazine konu olan ilişkileriyle de anıyoruz.
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Son olarak Gökhan Fırat'la yaşadığı ilişkiye adından bahsettiren İrem Derici yine ayrılık haberleriyle gündeme gelmiş fakat kendisinin bu kalp kırıklığını atlatması da pek uzun sürmemişti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Tarsus'ta sahne alan İrem Derici konser sırasında bir hayranının isteğini duyunca cevap vermeden edemedi.
Derici konser sırasında bir hayranın "Hasan Can Kaya'yla evlenin" şeklinde bağırmasının ardından "Bunlar en sonunda beni evlenirecekler Hasan Can'la" cevabını verdi.
Hasan Can Kaya'nın ise evlilik konusuyla ilgili "İrem'le evlenirsem çocuğumuzun ilk kelimesi küfür olur." dediğini ekleyen Derici, "Türkiye için çok zararlı hiç tavsiye etmem" ifadeleriyle seyirciyi kahkahaya boğdu
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O anlara birlikte bakalım👇
Daha öncesinde Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar isimli programına katılan İrem Derici'nin ismi sonrasında da bölümde geçmişti.
Seyirciye "Kimi beş saniyeliğine çıplak görmek isterdin?" sorusunu soran Kaya'ya bir yarışmacının verdiği "İrem Derici" yanıtı olay olmuştu.
Bunun üzerine Hasan Can Kaya, "İrem'i arayayım görüntülü belki soyunur" ifadelerini kullanmış, Derici'nin "Ara dene kardeşim" cevabı dikkat çekmişti.
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