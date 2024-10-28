Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"Tarihin En Kötü Gelinliği": Ural Kaspar ile Evlenen İrem Helvacıoğlu'nun Marjinal Seçimi Dillere Fena Düştü!

"Tarihin En Kötü Gelinliği": Ural Kaspar ile Evlenen İrem Helvacıoğlu'nun Marjinal Seçimi Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 22:49

Geçtiğimiz saatlerde 'sonsuza dek evet' diyen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın düğününden görüntüler gelmeye devam ettikçe Helvacıoğlu'nun gelinliği dikkat çekti!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İrem Helvacıoğlu ve uzun süredir birlikte olsa da bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Ural Kaspar, geçtiğimiz saatlerde evlendi biliyorsunuz.

İrem Helvacıoğlu ve uzun süredir birlikte olsa da bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Ural Kaspar, geçtiğimiz saatlerde evlendi biliyorsunuz.

Düğün yaptı demek daha doğru olacak belki de... Malum çiftimiz, geçtiğimiz ay dayanamayıp bir yıldırım nikahı kıymış düğünün ekim sonunda olacağını dile getirmişti.

Düğün yaptı demek daha doğru olacak belki de... Malum çiftimiz, geçtiğimiz ay dayanamayıp bir yıldırım nikahı kıymış düğünün ekim sonunda olacağını dile getirmişti.

Zaman su gibi akıp geçti o gün geldi. Kaçıranlar için düğünden ilk görüntülere bu içeriğimizde yer vermiştik:

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar gecenin tadını çıkarıyorken, çiftin marjinalliği sosyal medyada ilgi çekti!

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar gecenin tadını çıkarıyorken, çiftin marjinalliği sosyal medyada ilgi çekti!

Özellikle İrem Helvacıoğlu'nun gelinliğinin ve ayakkabısından duvağına üstündeki her detayın göz kanattığı kanaatine varıldı.

Özellikle İrem Helvacıoğlu'nun gelinliğinin ve ayakkabısından duvağına üstündeki her detayın göz kanattığı kanaatine varıldı.

Buyurun, önce şöyle tam boydan bir görelim gelinliği!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sonra da kimler nasıl yorumlamış ona bakalım!👇

Sonra da kimler nasıl yorumlamış ona bakalım!👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Olmuş mu bu gelinlik? Olmamış mı? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Olmuş mu bu gelinlik? Olmamış mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın