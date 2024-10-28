"Tarihin En Kötü Gelinliği": Ural Kaspar ile Evlenen İrem Helvacıoğlu'nun Marjinal Seçimi Dillere Fena Düştü!
"Tarihin En Kötü Gelinliği": Ural Kaspar ile Evlenen İrem Helvacıoğlu'nun Marjinal Seçimi Dillere Fena Düştü!
Geçtiğimiz saatlerde 'sonsuza dek evet' diyen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın düğününden görüntüler gelmeye devam ettikçe Helvacıoğlu'nun gelinliği dikkat çekti!
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İrem Helvacıoğlu ve uzun süredir birlikte olsa da bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Ural Kaspar, geçtiğimiz saatlerde evlendi biliyorsunuz.
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Düğün yaptı demek daha doğru olacak belki de... Malum çiftimiz, geçtiğimiz ay dayanamayıp bir yıldırım nikahı kıymış düğünün ekim sonunda olacağını dile getirmişti.
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar gecenin tadını çıkarıyorken, çiftin marjinalliği sosyal medyada ilgi çekti!
Özellikle İrem Helvacıoğlu'nun gelinliğinin ve ayakkabısından duvağına üstündeki her detayın göz kanattığı kanaatine varıldı.
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Sonra da kimler nasıl yorumlamış ona bakalım!👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Olmuş mu bu gelinlik? Olmamış mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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