Bağ Bozumunda Beyaz Giyen Başak Dizer'den Kendisini Eleştiren Kullanıcıya Buram Buram Mütevazılık Kokan Cevap

Kıvanç Tatlıtuğ'un 41. yaş doğum gününde Kırklareli'ne bağ bozumuna giden ve yeni girişimlerini de duyuran Başak Dizer, bembeyaz kombinine gelen eleştiriye dünya tatlısı olduğu kadar mütevazı da bir cevap verdi! ❤️