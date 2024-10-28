Bağ Bozumunda Beyaz Giyen Başak Dizer'den Kendisini Eleştiren Kullanıcıya Buram Buram Mütevazılık Kokan Cevap
Bağ Bozumunda Beyaz Giyen Başak Dizer'den Kendisini Eleştiren Kullanıcıya Buram Buram Mütevazılık Kokan Cevap
Kıvanç Tatlıtuğ'un 41. yaş doğum gününde Kırklareli'ne bağ bozumuna giden ve yeni girişimlerini de duyuran Başak Dizer, bembeyaz kombinine gelen eleştiriye dünya tatlısı olduğu kadar mütevazı da bir cevap verdi! ❤️
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2016 yılında Türkiye'nin en yakışıklısı denildiğinde akıllara gelen ilk isim olan kıymetlimiz Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen setlerin aranan stil danışmanı Başak Dizer, zaman içerisinde oldukça dikkat çeken ve merak edilen bir magazin figürü haline geldi.
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Geçtiğimiz gün biricik kocasının 41. yaş doğum gününde Kırklareli'ne yaptıkları ziyareti paylaşan Başak Dizer, kendilerine ait bir şarap markası üreteceklerinin de sinyalini vermişti.
Yanlarından hiç ayırmadıkları Kurt Efe'yle beraber bağ bozumuna giden ailenin, kolları sıvayıp fabrikada da çalışması hayranlık uyandırmıştı.
Zaman zaman kendisine gelen yorumlara cevap veren Başak Dizer, bağ bozumuna giderken tercih ettiği bembeyaz kombini eleştiren kullanıcıya tatlı mı tatlı bir cevap verdi.
Mütevazılığını konuşturan Dizer, "Neden beyaz giydiniz ki? Şimdi lekelendi diye takılırım ben ona" yazan kullanıcıya, "İşte o da cahillikten!😂" cevabını verdi.
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