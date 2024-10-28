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Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmez: Hande Erçel'in Marakeş Kombiniyle Kimi Hatırlattığına İnanamayacaksınız!

Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmez: Hande Erçel'in Marakeş Kombiniyle Kimi Hatırlattığına İnanamayacaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 22:02

@barisunique adlı kullanıcı Hande Erçel'in Marakeş'te giydiği kombinini kırk yıl düşünseniz aklınızın ucuna gelmeyecek bir kişinin kombinine benzetti. Hatta Hande Erçel'in ilham kaynağının da o olabileceğini ima etti 🙊

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Hakan Sabancı'yla aşk yaşamaya başladığından beri, yani dile kolay yaklaşık iki buçuk senedir gündemden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel, iş birlikleri, yer aldığı dizilerdeki oyunculuk performansı ve kombin seçimleri ve duru güzelliğiyle sık sık dikkat çekiyor.

Hakan Sabancı'yla aşk yaşamaya başladığından beri, yani dile kolay yaklaşık iki buçuk senedir gündemden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel, iş birlikleri, yer aldığı dizilerdeki oyunculuk performansı ve kombin seçimleri ve duru güzelliğiyle sık sık dikkat çekiyor.

En son da Fashion Trust Arabia 2024 Ödül Töreni’ne katılmak üzere Fas'a, Marakeş'e uçmuştu kendisi.

En son da Fashion Trust Arabia 2024 Ödül Töreni’ne katılmak üzere Fas'a, Marakeş'e uçmuştu kendisi.

Ödül töreninde Balmain'in onur konuğu olarak boy gösteren Hande Erçel'in kombini büyük beğeni toplamıştı.

Ödül töreninde Balmain'in onur konuğu olarak boy gösteren Hande Erçel'in kombini büyük beğeni toplamıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ta ki @barisunique adlı kullanıcı 'Barış Hamarad' bir dönem İşte Benim Stilim programına damgasını vuran Nazlı Hamarat'ı👇

Ta ki @barisunique adlı kullanıcı 'Barış Hamarad' bir dönem İşte Benim Stilim programına damgasını vuran Nazlı Hamarat'ı👇

Ve Hande Erçel'in tıpkısının aynısı kombinini tozlu defterlerin arasından çıkarana dek! 🙊

Ve Hande Erçel'in tıpkısının aynısı kombinini tozlu defterlerin arasından çıkarana dek! 🙊
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Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmezdi ama bu da oldu! Buyurun kullanıcının şaşırtan hafızasına gelen yorumlara beraber bakalım 😂

Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmezdi ama bu da oldu! Buyurun kullanıcının şaşırtan hafızasına gelen yorumlara beraber bakalım 😂
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