Nazar Boncukları Hazırlansın: Üçüncü Çocuğuna Hamile Tuğçe Tayfur Kızı Lina'nın Yüzünü İlk Defa Paylaştı
Nazar Boncukları Hazırlansın: Üçüncü Çocuğuna Hamile Tuğçe Tayfur Kızı Lina'nın Yüzünü İlk Defa Paylaştı
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur dört ay önce kızı Lina'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz gün kızı Lina'nın ardından üçüncü kez anne olacağını 'Aileye +1 ekleyelim notuyla' paylaşan Tayfur, Lina'nın yüzünü de ilk defa paylaştı.
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Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur sık sık babasıyla yaşadığı sorunlarla magazin manşetlerinde kendine yer ediniyor.
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Geçtiğimiz yıl Muhammed Aydın'la evlenen Tuğçe Tayfur Aydın kısa bir sürenin ardından yeniden hamile olduğunu duyurmuştu.
Dört ay önce kızı Lina'yı kucağına alan Tuğçe Tayfur'dan geçtiğimiz gün müjdeli bir haber daha geldi. Tayfur üçüncü kez anne olacağını "Aileye +1 ekleyelim" notunu düştüğü bu hikayeyle duyurdu.
Kızını ilk defa paylaşan Tuğçe Tayfur Lina'nın sevimliliğiyle görenleri resmen mest etti. 🧿
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