Nazar Boncukları Hazırlansın: Üçüncü Çocuğuna Hamile Tuğçe Tayfur Kızı Lina'nın Yüzünü İlk Defa Paylaştı

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur dört ay önce kızı Lina'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz gün kızı Lina'nın ardından üçüncü kez anne olacağını 'Aileye +1 ekleyelim notuyla' paylaşan Tayfur, Lina'nın yüzünü de ilk defa paylaştı.