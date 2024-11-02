Nihal Yalçın'dan 13 Yaş Küçük Olan Berker Güven'den Sevgilisiyle Aralarındaki Yaş Farkı Hakkında Açıklama!
Nihal Yalçın'dan 13 Yaş Küçük Olan Berker Güven'den Sevgilisiyle Aralarındaki Yaş Farkı Hakkında Açıklama!
Şimdilerde Bahar dizisinde boy gösteren Nihal Yalçın'ın kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Berker Güven, yaş farkı hakkında açıklamalarda bulundu.
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Dönemine damga vuran Yalan Dünya dizisindeki Açılay karakteri ile hafızalarımıza kazınan Nihal Yalçın'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Şimdilerde Bahar dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu, gerek açıklamaları gerek özel hayatı lie magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
2021 yılının temmuz ayından beri Berker Güven ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Nihal Yalçın'ın sevgilisi kendisinden 13 yaş küçük biliyorsunuz ki.
Bu durum kimileri tarafından çok eleştirilse de ünlü çiftimiz eleştirilere pek kulak asmıyor, aşklarına da tam gaz devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Aramızda Kalmasın kameralarına görüntülenen Berker Güven'e yaş farklı ile ilgili sorular sorulunca o da duruma açıklık getirerek "Erkek 13 yaş büyük olunca bir şey olmuyor, kadın olunca herkes ayağa kalkıyor." açıklamalarında bulundu.
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