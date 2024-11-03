Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Diline Fena Doladı: Hasan Can Kaya'dan Vural Çelik'e Veda Yazısıyla Tepki Çeken Gülse Birsel'e Büyük Gönderme!

Diline Fena Doladı: Hasan Can Kaya'dan Vural Çelik'e Veda Yazısıyla Tepki Çeken Gülse Birsel'e Büyük Gönderme!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
03.11.2024 - 09:47

Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı Vural Çelik'in vefatının ardından yayınladığı veda yazısıyla tepki çekmişti. Hasan Can Kaya'dan programının yeni bölümünde Birsel'e büyük gönderme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, 17 Ekim tarihinde evinde ölü bulunmuş ve ünlü ismin kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti hatırlarsanız.

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, 17 Ekim tarihinde evinde ölü bulunmuş ve ünlü ismin kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti hatırlarsanız.

Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel ise veda yazısı adı altında Çelik'i eleştirdiği upuzun paylaşımı ile tepki çekmiş, daha sonra da paylaşımını silmişti.

Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel ise veda yazısı adı altında Çelik'i eleştirdiği upuzun paylaşımı ile tepki çekmiş, daha sonra da paylaşımını silmişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Konuşanlar programı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya ise programının yeni bölümünde konuklarıyla konuşurken Gülse Birsel'i diline fena doladı.

Konuşanlar programı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya ise programının yeni bölümünde konuklarıyla konuşurken Gülse Birsel'i diline fena doladı.

"Bir evlilik bir insanı ancak bu kadar öldürür" diyen Hasan Can Kaya önce "Gülse Birsel belki seninle ilgili bir yazı da yazar" cümleleriyle dikkat çekerken 👇🏻

"Bir evlilik bir insanı ancak bu kadar öldürür" diyen Hasan Can Kaya önce "Gülse Birsel belki seninle ilgili bir yazı da yazar" cümleleriyle dikkat çekerken 👇🏻

Daha sonra konuğunun açıklamasını inandırıcı bulmayarak "Aşırı inandırıcı değil mi? Gülse Birsel'in vedası gibi olmadı mı?" cümleleri ile ünlü isme göndermede bulundu.

Daha sonra konuğunun açıklamasını inandırıcı bulmayarak "Aşırı inandırıcı değil mi? Gülse Birsel'in vedası gibi olmadı mı?" cümleleri ile ünlü isme göndermede bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o anlar 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
yasemin cekic

küfür etmeyi komiklik sanan birisi kalkmış gulse birsel'e gönderme yapıyor.. sana mı kaldı? diye sorarlar adama.

Handan Kargın

Sen o laf attığını zannettiğin Gülse Birsel'in kesip attığı tırnak olamazsın. Çektiğin osuruktan filmi gördük?? Bir de dönüp Gülsenin dizi ve filmlerine bir ... Devamını Gör