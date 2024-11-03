Diline Fena Doladı: Hasan Can Kaya'dan Vural Çelik'e Veda Yazısıyla Tepki Çeken Gülse Birsel'e Büyük Gönderme!
Diline Fena Doladı: Hasan Can Kaya'dan Vural Çelik'e Veda Yazısıyla Tepki Çeken Gülse Birsel'e Büyük Gönderme!
Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı Vural Çelik'in vefatının ardından yayınladığı veda yazısıyla tepki çekmişti. Hasan Can Kaya'dan programının yeni bölümünde Birsel'e büyük gönderme geldi.
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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, 17 Ekim tarihinde evinde ölü bulunmuş ve ünlü ismin kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti hatırlarsanız.
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Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel ise veda yazısı adı altında Çelik'i eleştirdiği upuzun paylaşımı ile tepki çekmiş, daha sonra da paylaşımını silmişti.
Konuşanlar programı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya ise programının yeni bölümünde konuklarıyla konuşurken Gülse Birsel'i diline fena doladı.
"Bir evlilik bir insanı ancak bu kadar öldürür" diyen Hasan Can Kaya önce "Gülse Birsel belki seninle ilgili bir yazı da yazar" cümleleriyle dikkat çekerken 👇🏻
Daha sonra konuğunun açıklamasını inandırıcı bulmayarak "Aşırı inandırıcı değil mi? Gülse Birsel'in vedası gibi olmadı mı?" cümleleri ile ünlü isme göndermede bulundu.
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İşte o anlar 👇🏻
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küfür etmeyi komiklik sanan birisi kalkmış gulse birsel'e gönderme yapıyor.. sana mı kaldı? diye sorarlar adama.
Sen o laf attığını zannettiğin Gülse Birsel'in kesip attığı tırnak olamazsın. Çektiğin osuruktan filmi gördük?? Bir de dönüp Gülsenin dizi ve filmlerine bir ... Devamını Gör