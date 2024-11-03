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Önce Hediyeler Sonra Limitsiz Kart: Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin'e Sevgilisi Burak Ateş'ten Büyük Jest

Önce Hediyeler Sonra Limitsiz Kart: Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin'e Sevgilisi Burak Ateş'ten Büyük Jest

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
03.11.2024 - 13:18

Patronlar Dünyası'nın haberine göre bir süredir birlikte olan Burak Ateş, sevgilisi 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'e büyük jest yaptı!

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2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'i mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Çünkü kendisi sosyal medyanın en çok eleştiri alan isimlerinden bir tanesi.

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'i mutlaka tanıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Çünkü kendisi sosyal medyanın en çok eleştiri alan isimlerinden bir tanesi.

Tescilli güzelin sosyal medya paylaşımlarından konuşmalarına, giyiminden fiziğine kadar her yaptığı mutlaka olay oluyor biliyorsunuz ki.

Tescilli güzelin sosyal medya paylaşımlarından konuşmalarına, giyiminden fiziğine kadar her yaptığı mutlaka olay oluyor biliyorsunuz ki.

Ünlü güzel, son dönemde iş insanı yeni sevgilisi Burak Ateş ile yaşadığı aşkla da gündeme geliyor. Hatta Şahin son olarak sevgilisiyle Türkbükü’ne demirledikleri teknedeki görüntüleri ile çok konuşulmuştu.

Ünlü güzel, son dönemde iş insanı yeni sevgilisi Burak Ateş ile yaşadığı aşkla da gündeme geliyor. Hatta Şahin son olarak sevgilisiyle Türkbükü’ne demirledikleri teknedeki görüntüleri ile çok konuşulmuştu.

Ünlü çift bu kez de bambaşka bir konu ile gündeme geldi! Patronlar Dünyası'nın haberine göre Burak Ateş bu Şevval Şahin'i önce hediyelere boğmuş daha sonra da ünlü güzele limitsiz kredi kartı vermiş.

Ünlü çift bu kez de bambaşka bir konu ile gündeme geldi! Patronlar Dünyası'nın haberine göre Burak Ateş bu Şevval Şahin'i önce hediyelere boğmuş daha sonra da ünlü güzele limitsiz kredi kartı vermiş.

İddiaya göre Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde yabancı markaların satışını yapan bir mağazanın VIP müşterilerine tahsis edilen bölümünden hem kendi hem yakınları için alışveriş yapmış.

İddiaya göre Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde yabancı markaların satışını yapan bir mağazanın VIP müşterilerine tahsis edilen bölümünden hem kendi hem yakınları için alışveriş yapmış.

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