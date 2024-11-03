Esmer mi Sarışın mı? Melis Sezen'e Hangi Saç Stili Daha Çok Yakışıyor?
Esmer mi Sarışın mı? Melis Sezen'e Hangi Saç Stili Daha Çok Yakışıyor?
Uzun zamandır sarışın görmeye alıştığımız Melis Sezen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi için saçlarını siyaha boyatmıştı hatırlarsanız. Peki ünlü güzele hangi saç rengi daha çok yakışıyor? Son karar sizin!
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Sadakatsiz dizisindeki "Derin" karakteri ve 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde 'Parlayan Yıldızlar'la ilk ödülünü alarak "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla hafızalarımıza kazınan Melis Sezen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Sezen, açıklamaları ve paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Deli dolu tavırları ve enerjisiyle sık sık gündemimizde yerini alan Melis Sezen'i uzun zamandır sarı saçlarıyla görüyorduk biliyorsunuz ki.
Ancak ünlü güzel 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmi için sarı saçlarını siyaha boyatmış, yepyeni bir tarz ile sevenlerini şaşırtmıştı. Siyah saçlarına çok alışan Sezen, filmden sonra da eski tarzına dönmemişti hatta.
Kimileri onun sarışın halini daha çok beğendi, kimileri siyah saçı daha çok yakıştırdı. Biz de size de bir soralım istedik!
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Melis Sezen'e hangi saç rengi daha çok yakışıyor?
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