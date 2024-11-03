Çaresizlikten Oyuncu Olmuş: Yalan Dünya'nın Selahattin'i Olgun Şimşek Eski Mesleğini Açıkladı!
Çaresizlikten Oyuncu Olmuş: Yalan Dünya'nın Selahattin'i Olgun Şimşek Eski Mesleğini Açıkladı!
Yalan Dünya dizisindeki Selahattin karakteri ile hafızalarımıza kazınan Olgun Şimşek, özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunarak eski mesleğini açıkladı!
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Yalan Dünya dizisindeki Selahattin karakteri ile hafızalarımıza kazınan Olgun Şimşek'i mutlaka tanıyorsunuzdur. "Bir Demet Tiyatro", "7 Numara", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi birçok başarılı projede yer alan Şimşek, magazin gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi.
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Geçtiğimiz günlerde TRT World Citizen tarafından düzenlenen "Humanitarian Film Festival" (İnsani Film Festivali) kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) oyunculuk atölyesi gerçekleştiren Olgun Şimşek, özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.
1988 yılında konservatuara girdiğini söyleyen Şimşek, "O zamanlar 2-3 tane konservatuvar vardı. 50 kişi gibi bir oyuncu adayı giriyordu. Zaten TRT vardı. Konservatuvara girerken 'bir dizide oynayacağım ve meşhur olacağım' diye bir hedefim yoktu. Zaten benden başka da bir şey olmazdı. Biraz aslında çaresizlikten oyuncu oldum. Ya da o yeteneğimi 'buymuş' deyip buldum." açıklamalarında bulundu.
Sık sık kendisine 'bundan olmaz' denildiğinden bahseden Şimşek, Bir gün bir oyun yapmak istersem oyuna öyle başlamak istiyorum. Benim hayatım 'bundan olmaz'la başladı. 'Bundan olmaz'la konservatuardaydım. 'Bundan olmaz'la profesyonel oldum. Hep bir kendini ispat, kendini bir ifade biçimi hasıl oldu. dedi.
Hayatında "Keşke şunu olsaydım" demediğini söyleyen Olgun Şimşek çevresinin kendisinden müzisyen olmasını beklediğini belirterek "Düğünlerde şarkı söyleyen bir adamdım. Ceyda Düvenci'nin babası İsmail Düvenci, 'senin kesinlikle oyuncu olman lazım' demişti bana. Beni konservatuara girebilmem için bir süre çalıştırdı. Konservatuarla beraber oyunculuk başladı" açıklamalarında bulundu.
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