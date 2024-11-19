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2024'te Yeni Şarkı Çıkarmayan Norm Ender'in 'Yılın Erkek Rap Sanatçısı' Ödülü Alması Tartışma Yarattı!

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2024'te Yeni Şarkı Çıkarmayan Norm Ender'in 'Yılın Erkek Rap Sanatçısı' Ödülü Alması Tartışma Yarattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.11.2024 - 13:15

Son dönemlerin en popüler rapçilerinden biri olan Norm Ender 100. yıl marşı Parla ile kariyerinde inanılmaz bir sıçrayış yaşadı. Her parçasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran rapçi geçtiğimiz yıl marş dahil iki single yayınlamıştı. Geçtiğimiz akşam düzenlenen 11. Altın Palmiye Ödülleri gecesinde ödüller dağıtılırken Norm Ender geceye damga vurdu. 2024’te bir parça çıkarmayan Norm Ender'in 'Yılın Erkek Rap Sanatçısı' ödülünü kazanması tartışma yarattı.

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Hepimizin Norm Ender adıyla tanıdığı Ender Eroğlu, son dönemin en çok konuşulan rapçileri arasında yer alıyor.

Hepimizin Norm Ender adıyla tanıdığı Ender Eroğlu, son dönemin en çok konuşulan rapçileri arasında yer alıyor.

'Sözler Şerefsiz Oldu', 'Eksik Etek', 'Kaktüs', 'Mekanın Sahibi' gibi birçok parçayla hafızalara kazınan Norm Ender büyük çıkışını Cumhuriyetimizin 100. yılı için yazdığı 'Parla' marşıyla yaşadı.

'Sözler Şerefsiz Oldu', 'Eksik Etek', 'Kaktüs', 'Mekanın Sahibi' gibi birçok parçayla hafızalara kazınan Norm Ender büyük çıkışını Cumhuriyetimizin 100. yılı için yazdığı 'Parla' marşıyla yaşadı.

Milyonlarca kişinin yüreğine dokunan 'Parla' favori marşlar arasına girmiş ve her yerde çalınır olmuştu.

Milyonlarca kişinin yüreğine dokunan 'Parla' favori marşlar arasına girmiş ve her yerde çalınır olmuştu.

Popüler rapçi 2023 yılında 'Parla' isimli marşı dışında 'Konuşun Konuşun' adını verdiği bir de single çıkarmıştı.

Popüler rapçi 2023 yılında 'Parla' isimli marşı dışında 'Konuşun Konuşun' adını verdiği bir de single çıkarmıştı.

Geçtiğimiz akşam düzenlenen 11. Golden Palm Awards (Altın Palmiye Ödülleri) gecesi çerçevesinde ödüller dağıtıldı.

Geçtiğimiz akşam düzenlenen 11. Golden Palm Awards (Altın Palmiye Ödülleri) gecesi çerçevesinde ödüller dağıtıldı.
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2024 yılında herhangi bir single ya da albüm çıkarmayan Norm Ender'in Altın Palmiye Ödülleri’nde 'Yılın Erkek Rap Sanatçısı' ödülünü kazanması tartışmalara neden oldu.

2024 yılında herhangi bir single ya da albüm çıkarmayan Norm Ender'in Altın Palmiye Ödülleri’nde 'Yılın Erkek Rap Sanatçısı' ödülünü kazanması tartışmalara neden oldu.

Ödül konuşması yapan Norm Ender'in "Normalde yılın rap sanatçısı ödülünü alıyorum ama bu rap şarkısı olarak değil, yapmış olduğum projeden dolayı yılın rap sanatçısı ödülünü alıyorum" sözleri de dikkat çekti.

Ödül konuşması yapan Norm Ender'in "Normalde yılın rap sanatçısı ödülünü alıyorum ama bu rap şarkısı olarak değil, yapmış olduğum projeden dolayı yılın rap sanatçısı ödülünü alıyorum" sözleri de dikkat çekti.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

Norm Ender'in ödül almasıysa sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü.

Norm Ender'in ödül almasıysa sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü.
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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