21 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
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21 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Geçtiğimiz gece Icardi'nin yaptığı paylaşımlara göre kendisini evinde taciz ettiği söylenen Wanda Nara'nın o görüntüleri olay olmuştu. Futbolcunun avukatının verdiği direktifle kaydettiği anlar sosyal medya gündemine otururken Wanda'nın iki saat boyunca evde kaldığı söylendi. Paylaşılan görüntülerde ise Wanda Nara'nın makyajsız görüntüsü dillere düştü. X kullanıcıları tarafından İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara yine goygoy malzemesi oldu.
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2. Sosyetenin en bilindik ailelerinden biri olan Sabacılar sık sık manşetlere düşüyor bildiğiniz gibi. Özellikle ailenin iki üyesi var ki gözümüz başkasını nerdeyse görmüyor! Arzu Sabancı ve Hakan Sabancı hem aralarındaki anne oğul ilişkisiyle hem de özel hayatlarıyla adınan bahsettiriyor. Arzu Sabancı da sosyal medya hesabından gelini Nazlı Sabancı'yla yaptığı paylaşımlarla ve hayat tarzıyla odak noktası oluyor. Geçtiğimiz gün yaptığı giydiği ayakkabılarla dikkat çeken Sabancı'nın o sıra dışı tercihine gelin birlikte bakalım...
3. Şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen isimlerinden biri olmayı sürdüren Zeynep Bastık'ın adı geçtiğimiz hafta ilginç bir iddiayla gündeme gelmişti. '@baddiesglobals' adlı bir kullanıcı tarafından 'yaşayan en seksi Türk kadını' seçilen Bastık eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Ortaya atılan 'anket sonucu' iddiasının üzerine Bastık ilk kez kameralara konuştu. Gelin ünlü isim ne demiş birlikte bakalım...
4. Ülkemizin güzel ve başarılı oyuncularından biri olan Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Lucas Torreira ile bir süredir doludizgin bir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ara veren ünlü çift, yeniden bir araya gelerek aşklarına ikinci bir şans vermiş ve barışmanın ardından da evlilik iddiaları ortaya atılmıştı. Devrim Özkan ise Galatasaray taraftarı tarafından 'yenge' olarak benimsenmişti. Ünlü oyuncudan taraftara ince bir mesaj geldi.
5. Geçtiğimiz akşam Türk pop müziğinin efsanevi ismi Sertab Erener'e ithafen Saygı1 konseri düzenlendi. Ünlülerin akın ettiği gecede unutulmaz performanslar sergilendi. Ve gece de öyle bir yaşandı ki... Sertab Erener, abisi Serdar Erener ve gelini Nil Karaibrahimgil'in sürprizini görünce kendisini tutamadı!
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6. Geçtiğimiz gün Wanda Nara ve Icardi arasında yaşananlar başka bir boyut kazanmış, sabrı taşan futbolcu Wanda'nın evine yaptığı baskını kayıt altına almıştı. Aralarında geçenleri sürekli sosyal medyaya taşıyan Wanda'ya misilleme yaparcasına paylaşan Icardi, Wanda'nın evinde geçirdiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Wanda Nara'nın karşılığında paylaştığı hikayelerde zaman zaman telefonunu sabitleyen, zaman zaman da gizli çekim yaptığını sanan Icardi'nin garantici tavırları X kullanıcılarının diline fena düştü! Gelin goygoyculara malzeme çıkartan o görüntülere ve gelen tepkilere birlikte bakalım...
7. Ünlü influencer Sibil Çetinkaya, ünlü oyuncu sevgilisi Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisini uzun bir süre gizledikten sonra sosyal medya hesabından paylaştığı poz ile resmen ilan etmişti. O günden itibaren de her pozunda ve açıklamasında Özyıldız'a olan aşkını haykıran Çetinkaya, ilişkisiyle sık sık gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin rol aldığı Esas Oğlan dizisinin galasına katılan Sibil Çetinkaya, Özyıldız'ı Hadise'den fena kıskandı! Çetinkaya'nın beğendiği yorum ise olay oldu.
8. Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık'ın Türkiye'nin en seksi kadını seçildiği iddiaları sosyal medyada gündem olmuş, Bastık çok eleştirilmişti hatırlarsanız. Zeynep Bastık ise bu iddiaların çok gereksiz olduğunu söyleyerek konuyu kapatmayı tercih etmişti. Aramızda Kalmasın'a röportaj veren ünlü şarkıcı Zeynep Mansur ise hem Zeynep Bastık'a hem Simge Sağın'a ağır eleştirilerde bulundu!
9. Geçtiğimiz akşam büyük ses getiren "Saygı1" konserlerinin ikincisi düzenlendi. Ceza'dan sonra Sertab Erener için düzenlenen gece yine büyük beğeni topladı. Birbirinden ünlü isimlerin şarkı söylediği konserde alkış toplayan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu. Oğuzhan Uğur'un gecede şarkı söyleyen Kalben'le selamlaşma şekliyse yüzümüzde gülücükler açtırdı.
10. Icardi ve Wanda Nara kaosu milli mesele haline geldi biliyorsunuz... Aylardır boşanmakla boşanmamak arasında giden toksik ikili nihayet boşanmaya karar verdi. Wanda, Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante'yle yeni bir aşka yelken açtı. Icardi de önce bir geri kazanma çabasına girse de saldı artık. Biz öyle umuyorduk yani. Ta ki dün "Wanda beni taciz ediyor" hikayesi paylaşıp aynı evde kahkahalarla takıldıklarını görene kadar. Icardi bu bir şey olur da dönerse Wanda'yı kollarını açıp da karşılar ona şüphe yok fakat bugün mevzumuz farklı. Arjantin magazininde dolaşan iddiaya göre meşhur Bake-Off programının sunucusu Wanda Nara'nın yaşanan çirkinliklerin ardından çektiği tepki yüzünden programdan alınması ve yerine düşmanı diyebileceğimiz birinin geçirilmesi bekliyor. Kim mi? Sizi şöyle alalım 👇
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11. Türk dizi tarihinden bir Poyraz Karayel geçti biliyorsunuz. İlker Kaleli'nin gönlümüzü fethetmesine sebep olan dizi, dizinin Ayşegül'ü Burçin Terzioğlu'yla gerçek hayatta da aşk yaşamasıyla beraber döneme damgasını vurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Kafa TV'nin Fenomen programına konuk olan İlker Kaleli, Poyraz Karayel'i anlattı. Programda dikkat çeken ve sosyal medya kullanıcılarını alevlendiren kısım ise Ayşegül sahnelerini izlerkenki hali ve tavrı oldu. İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun yıllar süren ilişkisi magazinin en imrenilen aşklarındandı, Kaleli'yi programda efkarlı görenler dilini tutamadı!
12. 2000'lerin başında 'Ruhsar' isimli televizyon dizisi en popüler yapımlardan birisiydi biliyorsunuz. Engin Altan Düzyatan da o yıllarda bu diziyle hayatımıza girdi. Oyunculuğu ve karizmatik ses tonuyla kısa sürede kendini epey sevdiren Düzyatan, şimdilerde ülkemizin en tanınan isimlerinden. Kendisi 2014 yılında kariyerinin zirvesinde olmasının yanı sıra aşk hayatının da zirvesini yaşayarak Neslihan Alkoçlar ile dünyaevine girdi. 10 senedir Alkoçlar ile aile saadeti yaşayan Engin Altan Düzyatan, konuk olduğu bir programda kayınvalidesinin Hülya Koçyiğit olduğunu bir süre bilmediğini itiraf etti.
13. Son yılların sevilen şarkıcılarından Ceylan Ertem, kendine has tarzı ile ön plana çıkan isimlerden. Başarılı şarkıcı, iddialı açıklamaları ve kamuoyunu meşgul eden problemler hakkındaki yorumlarıyla da gündeme sık sık geliyor biliyorsunuz. Kendisi 2011 yılında hayatını birleştirdiği eski eşiyle yollarını ayırmıştı. Aşka inancı pek de kalmayan şarkıcı, Magazin Burada'ya verdiği röportajda evlilik hakkındaki düşüncelerini aktardı. Ertem'in tutumu gülümsetirken, akıllarda 'evlilik onu bu kadar mı yormuş?' sorusunu uyandırdı.
14. Ülkemizin Süperstar'ı Ajda Pekkan, senelerdir kulağımızın pasını silerken sık sık magazin gündemine de oturdu. Yıllar geçse de yaşlanmayan, fit görünümüyle hayran bırakan Ajda Pekkan, özellikle son zamanlarda ani çıkışlarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bir dijital platformda yayınlanan programda boy gösteren Süperstar, can dostu Mazhar Alanson'la sohbetiyle dikkat çekmişti hatırlarsanız. Zeki Müren itirafıyla gözleri üzerine çeken Ajda Pekkan'dan yeni nesil şarkıcılara da taş geldi. Demediğini bırakmadı, ince de bir ayar çekti.
15. Kenan Doğulu ve Sakiler'in bir süredir üzerinde çalıştığı "Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor" albümünün lansmanı geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Lansman gecesinde kocacığını yalnız bırakmayan Beren Saat yine çok duru ve çok güzeldi. Fakat yıllardır üstüne yapışan bir konuşma tarzı meselesi var biliyorsunuz... Gazete Magazin muhabiri Serkan Kazancı'ya röportaj veren Beren Saat yine ve yeniden sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Saat'in tavırları "itici" ve "şımarık" bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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