Tekirdağ ve Kocaeli Valiliği Açıkladı: Depremler Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

6.2'lik deprem sebebiyle 24 Nisan perşembe gün resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, ayrıca Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları ve diğer tüm kurslarda da eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu.

Tıpkı Tekirdağ'da da olduğu gibi, kamu kurumlarında çalışan malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.