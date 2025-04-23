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Tekirdağ ve Kocaeli Valiliği Açıkladı: Depremler Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Tekirdağ ve Kocaeli Valiliği Açıkladı: Depremler Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.04.2025 - 22:55

Merkez üssü Silivri olan 6.2'lik İstanbul depremi, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Çanakkale'de de yoğun bir şekilde hissedilmişti. İstanbul'da eğitime ara haberinin ardından Kocaeli ve Tekirdağ Valiliği de eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu.

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Merkez üssü Silivri, büyüklüğü 6.2 olarak açıklanan deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ'da şiddetli bir şekilde hissedildi.

Merkez üssü Silivri, büyüklüğü 6.2 olarak açıklanan deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ'da şiddetli bir şekilde hissedildi.

Büyük İstanbul depremi gerçeğini acı bir şekilde hatırlatan deprem, yurttaşlarda büyük endişe ve paniğe sebep oldu. 

Vatandaşlar sokağa dökülürken, İBB Bilim Kurulu'ndan riskin devam ettiğine dair bir açıklama gelmişti.

Geçtiğimiz saatlerde Bakan Yusuf Tekin, İstanbul'da okulların 2 gün tatil edildiğini duyurmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç dakika önce, Tekirdağ Valiliği de eğitime 1 gün ara verme kararı aldığını duyurdu.

Birkaç dakika önce, Tekirdağ Valiliği de eğitime 1 gün ara verme kararı aldığını duyurdu.

Marmara Denizi, Silivri açıklarında gerçekleşen deprem sebebiyle Tekirdağ'da 24 Nisan Perşembe günü ilk ve ora dereceli okullar ile kreşlerde tatil kararının alındığı açıklandı. 

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı, ancak sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin bu kapsamın dışında olduğu belirtildi.

Hemen akabinde aynı açıklama Kocaeli Valiliğinden de geldi.

Hemen akabinde aynı açıklama Kocaeli Valiliğinden de geldi.

6.2'lik deprem sebebiyle 24 Nisan perşembe gün resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, ayrıca Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları ve diğer tüm kurslarda da eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. 

Tıpkı Tekirdağ'da da olduğu gibi, kamu kurumlarında çalışan malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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