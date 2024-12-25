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Asgari Ücret 2025 Zammına Ekonomistler Ne Dedi?

Asgari Ücret 2025 Zammına Ekonomistler Ne Dedi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.12.2024 - 11:06

2024 yılında 17 bin 2 TL olan asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL’ye yükseldi. 24 Aralık Salı akşamı yapılan açıklamayla asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığı ifade edildi. Milyonlarca çalışan bu oran karşısında hayal kırıklığına uğradı, ekonomistler de ‘bu kadar düşük’ bir zam tahmin etmediklerini dile getirdi. 

Peki ekonomistler yeni asgari ücrete dair ne dedi?

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Asgari ücret, 2025 yılında 22 bin 104 TL oldu. Vatandaşlar, asgari ücret zammını yetersiz bulurken, işin uzmanları ne dedi? İşte, ekonomistlerin 2025 asgari ücret zam oranına ilişkin yorumları:

Asgari ücret, 2025 yılında 22 bin 104 TL oldu. Vatandaşlar, asgari ücret zammını yetersiz bulurken, işin uzmanları ne dedi? İşte, ekonomistlerin 2025 asgari ücret zam oranına ilişkin yorumları:

Asgari ücret 2024 yılında 17 bin 2 TL olarak uygulanıyordu. 24 Aralık Salı akşamı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısıyla 2025 asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücrete yüzde 30'luk zam yapıldı ve 22 bin 104 TL'ye ulaştı.

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara: "ABD enflasyonu ile düzeltilmiş dolar cinsinden asgari ücret 10 yıl önceki seviyeye geri döndü."

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara: "ABD enflasyonu ile düzeltilmiş dolar cinsinden asgari ücret 10 yıl önceki seviyeye geri döndü."
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Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş: "Asgari ücreti yüzde 30 artıran hükümet (Asgari Ücret Tespit Komisyonu değil) herhalde yönetilen-yönlendirilen fiyatları da en fazla bu oranda artıracaktır. Göreceğiz!"

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş: "Asgari ücreti yüzde 30 artıran hükümet (Asgari Ücret Tespit Komisyonu değil) herhalde yönetilen-yönlendirilen fiyatları da en fazla bu oranda artıracaktır. Göreceğiz!"
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Ekonomist İris Cibre: "Asgari ücret 30% artışla 22.104 TL belirlendi. Ücretlileri çok zor bir 2025 bekliyor. Şubatta bu ücret açlık sınırı altında kalacak."

Ekonomist İris Cibre: "Asgari ücret 30% artışla 22.104 TL belirlendi. Ücretlileri çok zor bir 2025 bekliyor. Şubatta bu ücret açlık sınırı altında kalacak."
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'Yarın çıkıp CB 'benim de gönlümden 5 puan koptu' demezse, önümüzdeki yılda bir seçim çalışması görünmüyor diyebiliriz.'

Bakalım, akaryakıt ÖTV artırımında 'biz enflasyonla savaşıyoruz' diyecekler mi?

Bakalım, önümüzdeki yıl sermayeyi vergilendirecekler mi?

22.104 TL, ülkenin 42%'si bu ve altında

90%'ı 44.200 TL altında ücret alacak (Disk-ar) 

Yazık insanlara, yazık.'

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: "Anlaşılan o ki, 2021 Eylül ayında başlayan yanlış politika ve bu politikalarda ısrarın faturası başta asgari ücretliye, emekliye ve dar gelirliye kesildi."

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: "Anlaşılan o ki, 2021 Eylül ayında başlayan yanlış politika ve bu politikalarda ısrarın faturası başta asgari ücretliye, emekliye ve dar gelirliye kesildi."
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Ekonomist Emre Alkin: "Asgari ücret 'en asgari' şekilde belirlendi. Ne çalışana, ne işverene ne de enflasyonla mücadeleye faydası olacak."

Ekonomist Emre Alkin: "Asgari ücret 'en asgari' şekilde belirlendi. Ne çalışana, ne işverene ne de enflasyonla mücadeleye faydası olacak."
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İktisatçı Hayri Kozanoğlu: "22.104 TL asgari ücret asla kabul edilemez! Şimdi iş yerlerinde ve ilgili sektörlerde daha yüksek ücretler için mücadele zamanıdır!"

İktisatçı Hayri Kozanoğlu: "22.104 TL asgari ücret asla kabul edilemez! Şimdi iş yerlerinde ve ilgili sektörlerde daha yüksek ücretler için mücadele zamanıdır!"
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İktisatçı Mustafa Sönmez: "Hayal kırıklığı 22 bin tl, %30 artış. Bir başka mesaj; Erdoğan bu yıl erken seçim istemiyor."

İktisatçı Mustafa Sönmez: "Hayal kırıklığı 22 bin tl, %30 artış. Bir başka mesaj; Erdoğan bu yıl erken seçim istemiyor."
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'Bir başka mesaj; emekli taban maaşı 12 500 tl de patinaj yapacak gibi, seçim yok, şirinlik de yok. Asgari ücret 22 bin tl aylık. 38 bin asgari ücretlinin maaşını toplayın, 1 aylık Saray harcaması. Saray 11 ayda 5,5 milyar tl harcaması gerekirken 9.2 milyar tl harcamış. Yani sınır tanımamış, harcadığı da 418 bin asgari ücretlinin aylığı. Zulmün artsın ki tez zeval olasın.'

Ekonomist Murat Sagman: "Asgari ücret beklentilerin en düşüğünde yüzde 30'luk zam ile 22 bin 104 lira oldu."

Ekonomist Murat Sagman: "Asgari ücret beklentilerin en düşüğünde yüzde 30'luk zam ile 22 bin 104 lira oldu."
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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