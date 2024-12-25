Asgari Ücret 2025 Zammına Ekonomistler Ne Dedi?

'Bir başka mesaj; emekli taban maaşı 12 500 tl de patinaj yapacak gibi, seçim yok, şirinlik de yok. Asgari ücret 22 bin tl aylık. 38 bin asgari ücretlinin maaşını toplayın, 1 aylık Saray harcaması. Saray 11 ayda 5,5 milyar tl harcaması gerekirken 9.2 milyar tl harcamış. Yani sınır tanımamış, harcadığı da 418 bin asgari ücretlinin aylığı. Zulmün artsın ki tez zeval olasın.'