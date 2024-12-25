Asgari Ücret 2025 Zammına Ekonomistler Ne Dedi?
Asgari Ücret 2025 Zammına Ekonomistler Ne Dedi?
2024 yılında 17 bin 2 TL olan asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL’ye yükseldi. 24 Aralık Salı akşamı yapılan açıklamayla asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığı ifade edildi. Milyonlarca çalışan bu oran karşısında hayal kırıklığına uğradı, ekonomistler de ‘bu kadar düşük’ bir zam tahmin etmediklerini dile getirdi.
Peki ekonomistler yeni asgari ücrete dair ne dedi?
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Asgari ücret, 2025 yılında 22 bin 104 TL oldu. Vatandaşlar, asgari ücret zammını yetersiz bulurken, işin uzmanları ne dedi? İşte, ekonomistlerin 2025 asgari ücret zam oranına ilişkin yorumları:
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Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara: "ABD enflasyonu ile düzeltilmiş dolar cinsinden asgari ücret 10 yıl önceki seviyeye geri döndü."
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş: "Asgari ücreti yüzde 30 artıran hükümet (Asgari Ücret Tespit Komisyonu değil) herhalde yönetilen-yönlendirilen fiyatları da en fazla bu oranda artıracaktır. Göreceğiz!"
Ekonomist İris Cibre: "Asgari ücret 30% artışla 22.104 TL belirlendi. Ücretlileri çok zor bir 2025 bekliyor. Şubatta bu ücret açlık sınırı altında kalacak."
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: "Anlaşılan o ki, 2021 Eylül ayında başlayan yanlış politika ve bu politikalarda ısrarın faturası başta asgari ücretliye, emekliye ve dar gelirliye kesildi."
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Ekonomist Emre Alkin: "Asgari ücret 'en asgari' şekilde belirlendi. Ne çalışana, ne işverene ne de enflasyonla mücadeleye faydası olacak."
İktisatçı Hayri Kozanoğlu: "22.104 TL asgari ücret asla kabul edilemez! Şimdi iş yerlerinde ve ilgili sektörlerde daha yüksek ücretler için mücadele zamanıdır!"
İktisatçı Mustafa Sönmez: "Hayal kırıklığı 22 bin tl, %30 artış. Bir başka mesaj; Erdoğan bu yıl erken seçim istemiyor."
Ekonomist Murat Sagman: "Asgari ücret beklentilerin en düşüğünde yüzde 30'luk zam ile 22 bin 104 lira oldu."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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