Antalya'da Rus Bir Turist Fırtınaya Aldırış Etmeden Denizin Tadını Çıkarttı: "Neden Ceket Giyiyorsunuz?"

Aralık ayına günler kaldı. Kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde tüm ülke soğuk havaların etkisi altına girdi. Ülkenin dört bir yanından kış manzaraları gelmeye başladı. Hatta bazı illerimizde kar yağışı bile başladı. Akdeniz kıyıları da yoğun yağış ve fırtınanın etkisi altında fakat bu Kasım tatili yapanların keyfini bozmadı.