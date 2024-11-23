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Antalya'da Rus Bir Turist Fırtınaya Aldırış Etmeden Denizin Tadını Çıkarttı: "Neden Ceket Giyiyorsunuz?"

Antalya'da Rus Bir Turist Fırtınaya Aldırış Etmeden Denizin Tadını Çıkarttı: "Neden Ceket Giyiyorsunuz?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2024 - 21:10

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Aralık ayına günler kaldı. Kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde tüm ülke soğuk havaların etkisi altına girdi. Ülkenin dört bir yanından kış manzaraları gelmeye başladı. Hatta bazı illerimizde kar yağışı bile başladı. Akdeniz kıyıları da yoğun yağış ve fırtınanın etkisi altında fakat bu Kasım tatili yapanların keyfini bozmadı.

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Antalya'da Rus bir turist fırtınaya aldırış etmeden denizin tadını çıkarttı.

Antalya'da Rus bir turist fırtınaya aldırış etmeden denizin tadını çıkarttı.

Suyun sıcak olduğunu iddia eden turist "Neden ceket giyiyorsunuz gerçekten sizi anlamıyorum." dedi.

Suyun sıcak olduğunu iddia eden turist "Neden ceket giyiyorsunuz gerçekten sizi anlamıyorum." dedi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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