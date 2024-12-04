Mühendisleri Solladılar: İnşaat Ustalarından Mezuraya Bakmadan 15 Santimetreyi Göstermeleri İstendi

Her profesyonel alan, kişinin ilerlemesiyle birlikte kendine özgü bir tecrübe birikimi sunar. Bu tecrübe, zamanla kişinin yeteneklerini ve bilgisini artırır, ona daha geniş bir perspektif kazandırır. İş hayatının ilk döneminde karmaşık ve zor gelen her şey zamanla dünyanın en basit işine dönüşür. Özellikle teknik işlerde bu daha da ön plana çıkar. İnşaat ustaları ile yapılan bir deney, tecrübenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koydu.