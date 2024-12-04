Mühendisleri Solladılar: İnşaat Ustalarından Mezuraya Bakmadan 15 Santimetreyi Göstermeleri İstendi

Her profesyonel alan, kişinin ilerlemesiyle birlikte kendine özgü bir tecrübe birikimi sunar. Bu tecrübe, zamanla kişinin yeteneklerini ve bilgisini artırır, ona daha geniş bir perspektif kazandırır. İş hayatının ilk döneminde karmaşık ve zor gelen her şey zamanla dünyanın en basit işine dönüşür. Özellikle teknik işlerde bu daha da ön plana çıkar. İnşaat ustaları ile yapılan bir deney, tecrübenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koydu.
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Geçtiğimiz aylarda, inşaat mühendisliği okuyan öğrencilerden mezuraya bakmadan 15 santimi göstermeleri istenmişti.
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Aynı video inşaat ustaları ile de çekildi. İnşaat ustalarının daha nokta atışı tahminler yaptığı videoya "Mühendisleri solladılar" yorumları yapıldı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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