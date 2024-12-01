Uzun Saatler Ayakta Kalan Bir Doktorun Kullandığı Pratik Sandalye Sosyal Medyada Viral Oldu

Doktorluk, dünyanın en karmaşık ve zorlu mesleklerinden biri. Özellikle cerrahi branşında çalışan profesyoneller, bu zorluğun ve karmaşıklığın en üst düzeylerini yaşıyor. Her bir operasyon, sadece tıbbi bilgi ve beceri gerektirmez, aynı zamanda yoğun bir konsantrasyon, dikkat ve karar verme yeteneği gerektirir. Bu, doktorların sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal olarak da zorlu bir iş yükü altında olduklarını gösteriyor. Zorlu ameliyatlarda doktorlar saatlerce ayakta kalmak kalabiliyor.