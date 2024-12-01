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Uzun Saatler Ayakta Kalan Bir Doktorun Kullandığı Pratik Sandalye Sosyal Medyada Viral Oldu

Uzun Saatler Ayakta Kalan Bir Doktorun Kullandığı Pratik Sandalye Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.12.2024 - 12:43

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Doktorluk, dünyanın en karmaşık ve zorlu mesleklerinden biri. Özellikle cerrahi branşında çalışan profesyoneller, bu zorluğun ve karmaşıklığın en üst düzeylerini yaşıyor. Her bir operasyon, sadece tıbbi bilgi ve beceri gerektirmez, aynı zamanda yoğun bir konsantrasyon, dikkat ve karar verme yeteneği gerektirir. Bu, doktorların sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal olarak da zorlu bir iş yükü altında olduklarını gösteriyor. Zorlu ameliyatlarda doktorlar saatlerce ayakta kalmak kalabiliyor.

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Bir doktorun, uzun süren ameliyatlar sırasında kullanılabilecek olan pratik bir sandalyeyi gösterdi.

Bir doktorun, uzun süren ameliyatlar sırasında kullanılabilecek olan pratik bir sandalyeyi gösterdi.

Sadece doktorlar için değil pek çok alanda kullanılabilecek olan o ürün beğeni topladı.

Sadece doktorlar için değil pek çok alanda kullanılabilecek olan o ürün beğeni topladı.

İşte o ürün;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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