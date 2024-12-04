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Sanat Galerisi Gibi: Başakşehir - Kayaşehir Metrosunun Çam ve Sakura Hastanesi İstasyonu Beğeni Topladı

Sanat Galerisi Gibi: Başakşehir - Kayaşehir Metrosunun Çam ve Sakura Hastanesi İstasyonu Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.12.2024 - 22:04

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Toplu taşıma, pek çoğumuzun hayatının önemli bir bölümünü kaplıyor. Bu, genellikle monoton ve ruhsuz bir deneyim olabiliyor. Her gün, işe gitmek veya okula gitmek için otobüslerde, trenlerde veya metrolarda saatler geçiriyoruz. Bulunduğumuz ortamın atmosferi ruh halimizi doğduran etkiliyor. İstanbul'da bir metro istasyonu, atmosferi ve görüntüsüyle sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@erturkubra/vi...
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Bir vatandaş, Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı’nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nu paylaştı.

Bir vatandaş, Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı’nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nu paylaştı.

İstanbul’u temsil eden bir yapay çam ağacı Japon kültürünü de temsilen sakura ağacının bulunduğu o istasyon 'sanat galerisine benzetildi.

İstanbul’u temsil eden bir yapay çam ağacı Japon kültürünü de temsilen sakura ağacının bulunduğu o istasyon 'sanat galerisine benzetildi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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