Sanat Galerisi Gibi: Başakşehir - Kayaşehir Metrosunun Çam ve Sakura Hastanesi İstasyonu Beğeni Topladı

Toplu taşıma, pek çoğumuzun hayatının önemli bir bölümünü kaplıyor. Bu, genellikle monoton ve ruhsuz bir deneyim olabiliyor. Her gün, işe gitmek veya okula gitmek için otobüslerde, trenlerde veya metrolarda saatler geçiriyoruz. Bulunduğumuz ortamın atmosferi ruh halimizi doğduran etkiliyor. İstanbul'da bir metro istasyonu, atmosferi ve görüntüsüyle sosyal medyada viral oldu.