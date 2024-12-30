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Pavyona Giden Tebliğci Işıklar Altında Vatandaşa ‘Öğütte’ Bulununca Kullanıcılar Mizah Şov Yaptı

Pavyona Giden Tebliğci Işıklar Altında Vatandaşa ‘Öğütte’ Bulununca Kullanıcılar Mizah Şov Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.12.2024 - 16:50

Vatandaşlara 'dini öğütlerde' bulundukları iddia eden ancak açık bir şekilde yaşamlarına müdahale eden tebliğcilerin, geçen günlerde Milli Piyango bileti satan bir satıcıya müdahale ettiklerini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de tebliğcilerin Aydın'da bir pavyonda görüntüleri çıktı. Pavyona tebliğe giden sarıklı, cübbeli kişi ışıklı sahnede 'öğütlerde' bulundu.

O videoya sosyal medya kullanıcıları mizahları eksik etmedi: 'Çoğumuz bir tebliğciden daha az pavyona gidiyoruz.'

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Bazen tekelde bazen spor salonunda bazen içkili mekanlarda görüntülenen tebliğcileri pavyon ‘ziyaretleri’ sürüyor. Tebliğciler bu kez Aydın’da bir pavyonda ortaya çıktı.

Bazen tekelde bazen spor salonunda bazen içkili mekanlarda görüntülenen tebliğcileri pavyon ‘ziyaretleri’ sürüyor. Tebliğciler bu kez Aydın’da bir pavyonda ortaya çıktı.

Mekana eğlenmeye gelenlerin yaşamına müdahale etmeye çalışan tebliğci ışıklı sahne altında ‘öğütler’ vermeye çalıştı.

“Masada hesap geliyor 100-200 bin lira. 3-5 saatlik bir eğlencenin hesabı böyle pahalıysa ya 70 senelik bir hayatın hesabı nasıl olur?”

“Masada hesap geliyor 100-200 bin lira. 3-5 saatlik bir eğlencenin hesabı böyle pahalıysa ya 70 senelik bir hayatın hesabı nasıl olur?”

Tebliğci şu sözleri kullandı:

'Dünya hayatında yiyip, içip, eğlenebiliriz. Gezeriz, tozarız ama bir gün bunun faturası hepimize ağır gelebilir. Bu yüzden Allah diyor ki, 'Kullarım ölmeden önce bana dönün. Azap size gelmeden, hesap size gelmeden.' Düşünsenize masada hesap geliyor 100-200 bin lira. Ödemesi ne kadar zor değil mi? Hesap gelince 'Ne kadar pahalı' diyoruz. Peki 70 senenin hesabı? 3-5 saatlik bir eğlencenin hesabı böyle pahalıysa ya 70 senelik bir hayatın hesabı nasıl olur? Allah hesabınızı kolay eylesin.'

O video şöyle 👇

Videoya gelen 'mizah şov' ise böyle oldu 👇

Videoya gelen 'mizah şov' ise böyle oldu 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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