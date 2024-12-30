Pavyona Giden Tebliğci Işıklar Altında Vatandaşa ‘Öğütte’ Bulununca Kullanıcılar Mizah Şov Yaptı
Pavyona Giden Tebliğci Işıklar Altında Vatandaşa ‘Öğütte’ Bulununca Kullanıcılar Mizah Şov Yaptı
Vatandaşlara 'dini öğütlerde' bulundukları iddia eden ancak açık bir şekilde yaşamlarına müdahale eden tebliğcilerin, geçen günlerde Milli Piyango bileti satan bir satıcıya müdahale ettiklerini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de tebliğcilerin Aydın'da bir pavyonda görüntüleri çıktı. Pavyona tebliğe giden sarıklı, cübbeli kişi ışıklı sahnede 'öğütlerde' bulundu.
O videoya sosyal medya kullanıcıları mizahları eksik etmedi: 'Çoğumuz bir tebliğciden daha az pavyona gidiyoruz.'
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Bazen tekelde bazen spor salonunda bazen içkili mekanlarda görüntülenen tebliğcileri pavyon ‘ziyaretleri’ sürüyor. Tebliğciler bu kez Aydın’da bir pavyonda ortaya çıktı.
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“Masada hesap geliyor 100-200 bin lira. 3-5 saatlik bir eğlencenin hesabı böyle pahalıysa ya 70 senelik bir hayatın hesabı nasıl olur?”
O video şöyle 👇
Videoya gelen 'mizah şov' ise böyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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