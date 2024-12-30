Pavyona Giden Tebliğci Işıklar Altında Vatandaşa ‘Öğütte’ Bulununca Kullanıcılar Mizah Şov Yaptı

Vatandaşlara 'dini öğütlerde' bulundukları iddia eden ancak açık bir şekilde yaşamlarına müdahale eden tebliğcilerin, geçen günlerde Milli Piyango bileti satan bir satıcıya müdahale ettiklerini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de tebliğcilerin Aydın'da bir pavyonda görüntüleri çıktı. Pavyona tebliğe giden sarıklı, cübbeli kişi ışıklı sahnede 'öğütlerde' bulundu.

O videoya sosyal medya kullanıcıları mizahları eksik etmedi: 'Çoğumuz bir tebliğciden daha az pavyona gidiyoruz.'