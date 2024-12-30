Çiğ Köfte Leğenini 155 Liradan 100 TL'ye İndiren Mağazada İzdiham Oldu

Mersin'in Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde bulunan bir mağaza çiğ köfte leğenlerini 100 TL'ye indirdi. İndirimi duyan vatandaşlar mağazada izdiham oluşturdu. Mağaza sahibi Kadir Orhan, 'Çiğ köfte leğeninin piyasa değeri 155, 165, 180 lira arasında değişirken, biz 100 liraya satışa sunduk. Bundan dolayı da yoğun ilgi gördük' diye konuştu. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA