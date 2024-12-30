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Çiğ Köfte Leğenini 155 Liradan 100 TL'ye İndiren Mağazada İzdiham Oldu

Çiğ Köfte Leğenini 155 Liradan 100 TL'ye İndiren Mağazada İzdiham Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.12.2024 - 16:12

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Mersin'in Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde bulunan bir mağaza çiğ köfte leğenlerini 100 TL'ye indirdi. İndirimi duyan vatandaşlar mağazada izdiham oluşturdu. Mağaza sahibi Kadir Orhan, 'Çiğ köfte leğeninin piyasa değeri 155, 165, 180 lira arasında değişirken, biz 100 liraya satışa sunduk. Bundan dolayı da yoğun ilgi gördük' diye konuştu. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir mağazada piyasada 155-180 TL arası satılan çiğ köfte leğenini 100 liraya indirdi. İndirimi duyan vatandaşlar mağazaya akın etti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir mağazada piyasada 155-180 TL arası satılan çiğ köfte leğenini 100 liraya indirdi. İndirimi duyan vatandaşlar mağazaya akın etti.

Vatandaşlar yaklaşık 50 liralık indirimle satılan leğenleri almak için birbiriyle yarıştı. Yaklaşık 50 liralık indirimle yarım saatte yaklaşık bine yakın leğen satıldı.

Vatandaşlar yaklaşık 50 liralık indirimle satılan leğenleri almak için birbiriyle yarıştı. Yaklaşık 50 liralık indirimle yarım saatte yaklaşık bine yakın leğen satıldı.

Mağaza sahibi: "Zorlukla müşterilerin arasından sıyrılmaya çalıştım."

Mağaza sahibi: "Zorlukla müşterilerin arasından sıyrılmaya çalıştım."

İzdihamı anlatan mağaza sahibi Kadir Orhan, 'Çiğ köfte leğeninin piyasa değeri 155, 165, 180 lira arasında değişirken, biz 100 liraya satışa sunduk. Bundan dolayı da yoğun ilgi gördük. Ürünlerimi açmakta güçlük yaşadım, zorlukla müşterilerin arasından sıyrılmaya çalıştım' dedi.

O anlar kameralara böyle yansıdı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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