Coğrafya Bilgini Test Etme Zamanı!
Coğrafya Bilgini Test Etme Zamanı!
Dünya, keşfedilmeyi bekleyen sayısız sır ve güzelliklerle dolu! Peki, sen bu harika gezegenin coğrafyasına ne kadar hakimsin? Dağların ihtişamından okyanusların derinliklerine, şehirlerin hareketliliğinden kıtaların eşsiz özelliklerine kadar uzanan bu bilgi selini ne kadar biliyorsun? Bilgini ölçme zamanı!
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hangi sönmüş volkan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Birleşmiş Milletler'in merkezi hangi şehirde yer alır?
3. Ekvator çizgisinin uzunluğu yaklaşık olarak kaç kilometredir?
4. Dünyada en fazla yabani hayvan türüne sahip olan ülke hangisidir?
5. Hangi ülke Güney Yarımküre'de yer almaz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?
7. Türkiye'de, verilen ayların hangisinde güneye doğru gidildikçe gece süresi uzar?
8. Aşağıdaki dağlardan hangisi Türkiye'de yer almaz?
9. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Karadeniz'e kıyısı yoktur?
10. İspanya'nın ünlü simgesi La Sagrada Familia hangi şehirde yer almaktadır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Aras Nehri hangi ülke ile sınırımızı oluşturur?
12. Aşağıdaki seçeneklerdeki katmanlardan hangisinin sıcaklığı en yüksektir?
13. Everest Dağı kaç metredir?
14. Dünyanın en uzun nehri hangisidir?
15. ''Gece gündüz eşitliği'' anlamına gelen Ekinoks tarihleri ne zamandır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın