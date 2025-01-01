Coğrafya Bilgini Test Etme Zamanı!

Dünya, keşfedilmeyi bekleyen sayısız sır ve güzelliklerle dolu! Peki, sen bu harika gezegenin coğrafyasına ne kadar hakimsin? Dağların ihtişamından okyanusların derinliklerine, şehirlerin hareketliliğinden kıtaların eşsiz özelliklerine kadar uzanan bu bilgi selini ne kadar biliyorsun? Bilgini ölçme zamanı!

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