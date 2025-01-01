onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Coğrafya Bilgini Test Etme Zamanı!

Coğrafya Bilgini Test Etme Zamanı!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
01.01.2025 - 11:01

Dünya, keşfedilmeyi bekleyen sayısız sır ve güzelliklerle dolu! Peki, sen bu harika gezegenin coğrafyasına ne kadar hakimsin? Dağların ihtişamından okyanusların derinliklerine, şehirlerin hareketliliğinden kıtaların eşsiz özelliklerine kadar uzanan bu bilgi selini ne kadar biliyorsun? Bilgini ölçme zamanı!

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hangi sönmüş volkan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaz?

1. Hangi sönmüş volkan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaz?

2. Birleşmiş Milletler'in merkezi hangi şehirde yer alır?

2. Birleşmiş Milletler'in merkezi hangi şehirde yer alır?

3. Ekvator çizgisinin uzunluğu yaklaşık olarak kaç kilometredir?

3. Ekvator çizgisinin uzunluğu yaklaşık olarak kaç kilometredir?

4. Dünyada en fazla yabani hayvan türüne sahip olan ülke hangisidir?

4. Dünyada en fazla yabani hayvan türüne sahip olan ülke hangisidir?

5. Hangi ülke Güney Yarımküre'de yer almaz?

5. Hangi ülke Güney Yarımküre'de yer almaz?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?

6. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?

7. Türkiye'de, verilen ayların hangisinde güneye doğru gidildikçe gece süresi uzar?

7. Türkiye'de, verilen ayların hangisinde güneye doğru gidildikçe gece süresi uzar?

8. Aşağıdaki dağlardan hangisi Türkiye'de yer almaz?

8. Aşağıdaki dağlardan hangisi Türkiye'de yer almaz?

9. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Karadeniz'e kıyısı yoktur?

9. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Karadeniz'e kıyısı yoktur?

10. İspanya'nın ünlü simgesi La Sagrada Familia hangi şehirde yer almaktadır?

10. İspanya'nın ünlü simgesi La Sagrada Familia hangi şehirde yer almaktadır?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Aras Nehri hangi ülke ile sınırımızı oluşturur?

11. Aras Nehri hangi ülke ile sınırımızı oluşturur?

12. Aşağıdaki seçeneklerdeki katmanlardan hangisinin sıcaklığı en yüksektir?

12. Aşağıdaki seçeneklerdeki katmanlardan hangisinin sıcaklığı en yüksektir?

13. Everest Dağı kaç metredir?

13. Everest Dağı kaç metredir?

14. Dünyanın en uzun nehri hangisidir?

14. Dünyanın en uzun nehri hangisidir?

15. ''Gece gündüz eşitliği'' anlamına gelen Ekinoks tarihleri ne zamandır?

15. ''Gece gündüz eşitliği'' anlamına gelen Ekinoks tarihleri ne zamandır?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın