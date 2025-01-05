Temas Var mı? Survivor'da Daha İlk Haftadan Gerginlik Arttı Yusuf ve Efecan Birbirine Girdi!
Temas Var mı? Survivor'da Daha İlk Haftadan Gerginlik Arttı Yusuf ve Efecan Birbirine Girdi!
Survivor 2025: All Star-Gönüllüler sezona hızlı bir giriş yaptı. Tartışmaların ilk günlerden gündem olduğu programın yeni bölüm fragmanında da iki ayrı olay göründü. Yakın arkadaşlar Adem ve Sema'nın atıştığı fragmanda, Efecan ve Yusuf arasında gerilim epey arttı. İkili arasındaki kavgada 'Temas var mı?' düşüncesi uyandı.
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Survivor 2025 tüm ihtişamıyla başladı. Kaosu ve gerilimi özlediğimizi hissettiren programda ilk haftadan pek çok tartışma yaşandı.
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Kübra'nın elenmesinin ardından Survivor'aa yeni yarışmacılar gelmiş ve yeni takımlar belli olmuştu.
Yeni haftada ilk eleme adayının Adilhan olmasının ardından, programın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Fragmana Efecan ve Yusuf arasındaki tartışma damga vurdu. İkilinin tartışmasında Yusuf'un "Dokunma, ittirme" sözleri yarışmadaki kavgalarda temas etmenin yasak olduğunu akıllara getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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