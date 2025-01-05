Survivor 2025'te İlk Eleme Sonrası Yeni Takımlar Belli Oldu!
Survivor 2025'te İlk Eleme Sonrası Yeni Takımlar Belli Oldu!
Survivor 2025, 1 Ocak'ta başladı. Yeni yarışmacıların ekleneceği programda ilk eleme gerçekleşti. Yarışmaya ilk veda eden ismin Kübra olmasından sonra yeni takımlar belli oldu.
Bakalım Survivor'da yeni takımlarda kimler yer almış?
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Survivor'da yeni sezon her yıl olduğu gibi bu yılda hızlı başladı.
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Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı yarışmada daha ilk haftadan sakatlıklar ve tartışmalar yaşandı.
Kıyasıya geçen bir mücadelenin ardından yarışmada ilk eleme gerçekleşti ve adaya veda eden ilk isim Kübra oldu.
İlk elemenin ardından Survivor'da yeni takımlar belli oldu. All Star takımında Adem, Adilhan, Barış, Batuhan G., Efecan, Göksu, İsmail, Meryem, Sema, Serenay, Yağmur ve Zeynep yer alırken; Gönüllüler takımı Ayşe, Batuhan, Doğuş, Dilşah, Kaan, Melih, Merve, Pınar, Sevgi, Tuğba, Volkan ve Yusuf'tan oluştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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