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Doğukan Güngör'ün O Ses Türkiye Sonrası Kendisine "Antipatik" Denilen Röportajda Verdiği Tepkiler Ortaya Çıktı

Doğukan Güngör'ün O Ses Türkiye Sonrası Kendisine "Antipatik" Denilen Röportajda Verdiği Tepkiler Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.01.2025 - 20:30

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılan Doğukan Güngör, önce sesiyle daha sonra da programda jüri üyelerinin tavrıyla gündeme gelmişti. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Fatih karakteri sebebiyle sosyal medyanın dilinden düşmeyen Güngör'e programda jürinin tepkisi epey eleştirilmişti. Program sonrası katıldığı bir röportajda da magazin muhabirinin Güngör'e 'antipatiksiniz' demesiyle birlikte sosyal medya karışmıştı. Ünlü oyuncunun kendisine sarf edilen sözlere verdiği tepki günler sonra ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılmış ve yaşananlar sebebiyle de günün en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılmış ve yaşananlar sebebiyle de günün en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Gecede şarkı söyleyen oyuncunun sesini beğenmeyen jüri üyelerinin profesyonel şarkıcıymış gibi tepki vermesi üzerine sosyal medya kullanıcıları jürileri epey eleştirmişti.

Gecede şarkı söyleyen oyuncunun sesini beğenmeyen jüri üyelerinin profesyonel şarkıcıymış gibi tepki vermesi üzerine sosyal medya kullanıcıları jürileri epey eleştirmişti.

Detaylar:

Programın ardından Doğukan Güngör'le yapılan bir röportajda, muhabirin ünlü oyuncuya antipatik olduğunu söylemesi de tepki çekmişti.

Programın ardından Doğukan Güngör'le yapılan bir röportajda, muhabirin ünlü oyuncuya antipatik olduğunu söylemesi de tepki çekmişti.

Muhabirin antipatik bulduğunu söylemesi üzerine Doğukan Güngör, karakterden dolayı antipatik bulunmuş olabileceğini belirtip 'Söyleyecek pek de bir şey yok' demişti.

Bahsi geçen röportajın devamı günler sonra ortaya çıktı. Güngör'e, "Acaba Fatih karakteri biraz karakterinize yansımış olabilir mi?" diye soran muhabire ünlü oyuncunun sakinliğini koruyarak "Buna gerek yok, teşekkür ederim. Oturup cevaplıyorum, niye böyle yapıyorsun?" dediği ortaya çıktı. Röportajın devamını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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