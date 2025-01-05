5 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Bir seneyi aşkın birliktelikleri olan ünlü çiftimiz Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine, 'Ayrılık acısı çekmeyen var mı?' diyerek gündeme gelen Bestemsu Özdemir gecelerde yakalandı. Özdemir, yeni aşkıyla mekanda yakınlaşırken, mekan çıkışında ise yollarını ayırdı.
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2. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılan Doğukan Güngör, önce sesiyle daha sonra da programda jüri üyelerinin tavrıyla gündeme gelmişti. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Fatih karakteri sebebiyle sosyal medyanın dilinden düşmeyen Güngör'e programda jürinin tepkisi epey eleştirilmişti. Program sonrası katıldığı bir röportajda da magazin muhabirinin Güngör'e 'antipatiksiniz' demesiyle birlikte sosyal medya karışmıştı. Ünlü oyuncunun kendisine sarf edilen sözlere verdiği tepki günler sonra ortaya çıktı.
3. 2024'ün yaz aylarında başlayan aşklarıyla olay olan ünlü çiftimiz Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. İkilinin lisesli aşıklar misali paylaştığı aşk dolu pozlar, kumsala 'Hafsa' yazmalar ve set ziyaretleriyle gündeme gelen ünlü çift geçtiğimiz gün ayrıldıkları iddiasıyla magazin gündemini sarsmıştı. Bu iddianın ardından 'Gazetemagazin'e röportaj veren Kubilay Aka, ayrılık iddialarını yalanlarken, Gözde Gürkan'a da göndermede bulundu.
4. Oğuzhan Uğur'un düzenlediği Saygı1 konserlerinde ilk isim Ceza olurken, ikinci olarak Sertab Erener'e saygı gecesi düzenlenmişti. Yapılan bu etkinlik hem sanat camiasında hem de dinleyiciler arasında büyük beğeni topladı. Konserlerin süreceğinin açıklanmasının ardından da üçüncü sanatçı merak konusu olmuştu. Oğuzhan Uğur, Saygı1'in üçüncü ismini açıkladı! Hatta bu kez bir isimden değil, bir gruptan bahsediyoruz.
5. Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Ferdi Tayfur 79 yaşında hayata veda etti. Acı kaybıyla milyonları hüzne boğan usta sanatçı geçtiğimiz gün toprağa verildi. Marmaris Manşet Gazetesi'nden Mikail Zeybek'in haberine göre; Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Söylenenlere göre Ferdi Tayfur'un geride bıraktığı servet paha biçilemez düzeyde...
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6. Hadise'nin İbrahim Selim'in programında Sinan Akçıl ile neden ayrıldıklarını anlattığı bir bölümün ardından Sinan Akçıl cephesinden ardı ardına gelen göndermelere aşinasınızdır. Bir döneme yaşadıkları dolu dizgin aşkla damga vuran ikilinin arasında şimdilerde uzaktan uzağa epey soğuk rüzgarlar esmekte. Hadise, yaptığı açıklamanın ardından sessizliğini korurken Akçıl'dan güzel şarkıcıya bir yeni gönderme daha geldi. Söz yazarlığı ve aranjesini Sinan Akçıl'ın yaptığı ve Hadise'nin seslendirdiği 'Bence Evlenmeliyiz' şarkısını 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' bölümünde seslendiren Berfu Yenenler'in performansının eski sevgilisi Hadise'ninkinden daha iyi olduğunu iddia etti.
7. Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler son dönemlerin en popüler çiftlerinden biri haline geldi. Karı-koca hem ortak hem de farklı programlarla karşımıza çıkarken sosyal medya paylaşımları da sıkça dikkat çekiyor. Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde biricik eşinin sunduğu 'Linç@' programına konul oldu. Kullanıcılardan gelen yorumlara tek tek yanıt veren Berfu Yenenler, çocuklarıyla olan kareye gelmiş bir yoruma verdiği cevapla herkesi büyük afallattı. Gelin Eser Yenenler'in yüzünü kıpkırmızı hale getiren o cevabı birlikte duyalım...
8. Türk arabesk müziğinin efsanelerinden biri olan Ferdi Tayfur geçtiğimiz gün toprağa verildi. Usta sanatçının anma töreni ve cenazesinde çok konuşulacak anlar yaşandı. Davranış Bilimi Uzmanı Aşkım Kapışmak, binlerce kişinin akın ettiği cenaze töreni hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.
9. Oyunculuğuyla büyüleyen, Hollywood'un beğenilen isimlerinden Nicole Kidman, Palm Springs Ödül Töreni'ne katılan isimler arasındaydı. Ünlü oyuncu, 'Babygirl' filmiyle ödül almış ve ödülünü gözyaşları içerisinde vefat eden annesine ithaf ederek izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı. Kidman'ın bu törende giydiği özel tasarım elbisesi ise epey dikkat çekmişti. Gerçek sedeften ince ince işlenerek yapılan elbisenin üst korsesinin yapım aşaması ise marka tarafından paylaşıldı.
10. Kızılcık Şerbeti dizisinin gündemden düşmeyen oyuncusu Feyza Civelek gündeme oturan açıklamalara imza atmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı sevgilisi Alican Kurt tarafından aldatıldığını itiraf etmişti. Eski aşkı için "maymun suratlı" ifadesini kullanan oyuncu Feyza Civelek bu kez de aldatılma hikayesini anlattı. Bir mekandan çıkarken görüntülenen Civelek"RTÜK olmasa daha neler söyleyeceğim..." diyerek yine yerden yere vurdu.
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