onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Şakir Paşa Ailesi'nin Yapımcısının Sürprizinden Gönül Dağı'nın Transferine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Şakir Paşa Ailesi'nin Yapımcısının Sürprizinden Gönül Dağı'nın Transferine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Gönül Dağı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.01.2025 - 01:00

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

5 Aralık Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Survivor 2025: All Star-Gönüllüler sezona hızlı bir giriş yaptı. Tartışmaların ilk günlerden gündem olduğu programın yeni bölüm fragmanında da iki ayrı olay göründü. Yakın arkadaşlar Adem ve Sema'nın atıştığı fragmanda, Efecan ve Yusuf arasında gerilim epey arttı. İkili arasındaki kavgada "Temas var mı?" düşüncesi uyandı.

1. Survivor 2025: All Star-Gönüllüler sezona hızlı bir giriş yaptı. Tartışmaların ilk günlerden gündem olduğu programın yeni bölüm fragmanında da iki ayrı olay göründü. Yakın arkadaşlar Adem ve Sema'nın atıştığı fragmanda, Efecan ve Yusuf arasında gerilim epey arttı. İkili arasındaki kavgada "Temas var mı?" düşüncesi uyandı.

Detaylar:

2. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 5 sezondur ilgiyle izlenen dizide son zamanlarda yaprak dökümü yaşanıyordu. 160. bölümüyle izleyiciye veda eden dizinin Hüseyin'i Erdal Cindoruk, bu akşam sevenlerine veda mesajı paylaşmıştı. Cindoruk'un yeni adresi belli oldu.

2. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 5 sezondur ilgiyle izlenen dizide son zamanlarda yaprak dökümü yaşanıyordu. 160. bölümüyle izleyiciye veda eden dizinin Hüseyin'i Erdal Cindoruk, bu akşam sevenlerine veda mesajı paylaşmıştı. Cindoruk'un yeni adresi belli oldu.

Detaylar:

3. Survivor 2025, 1 Ocak'ta başladı. Yeni yarışmacıların ekleneceği programda ilk eleme gerçekleşti. Yarışmaya ilk veda eden ismin Kübra olmasından sonra yeni takımlar belli oldu.

3. Survivor 2025, 1 Ocak'ta başladı. Yeni yarışmacıların ekleneceği programda ilk eleme gerçekleşti. Yarışmaya ilk veda eden ismin Kübra olmasından sonra yeni takımlar belli oldu.

Detaylar:

4. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılan Doğukan Güngör, önce sesiyle daha sonra da programda jüri üyelerinin tavrıyla gündeme gelmişti. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Fatih karakteri sebebiyle sosyal medyanın dilinden düşmeyen Güngör'e programda jürinin tepkisi epey eleştirilmişti. Program sonrası katıldığı bir röportajda da magazin muhabirinin Güngör'e "antipatiksiniz" demesiyle birlikte sosyal medya karışmıştı. Ünlü oyuncunun kendisine sarf edilen sözlere verdiği tepki günler sonra ortaya çıktı.

4. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılan Doğukan Güngör, önce sesiyle daha sonra da programda jüri üyelerinin tavrıyla gündeme gelmişti. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Fatih karakteri sebebiyle sosyal medyanın dilinden düşmeyen Güngör'e programda jürinin tepkisi epey eleştirilmişti. Program sonrası katıldığı bir röportajda da magazin muhabirinin Güngör'e "antipatiksiniz" demesiyle birlikte sosyal medya karışmıştı. Ünlü oyuncunun kendisine sarf edilen sözlere verdiği tepki günler sonra ortaya çıktı.

Detaylar:

5. Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatından uyarlanan Şakir Paşa Ailesi, ilk bölümünden bu yana gündem olmaya devam ediyor. İkinci bölümün ardından dizinin çekimlerinin yapıldığı platonun tamamen yanması sonucu dizi zorunlu bir araya girmişti. Aynı zamanda Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının kendilerinden izin alınmadığına dair dizinin durdurulmasıyla ilgili açtıkları dava süreci de devam ediyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziyle ilgili bir gelişme yaşandı.

5. Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatından uyarlanan Şakir Paşa Ailesi, ilk bölümünden bu yana gündem olmaya devam ediyor. İkinci bölümün ardından dizinin çekimlerinin yapıldığı platonun tamamen yanması sonucu dizi zorunlu bir araya girmişti. Aynı zamanda Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının kendilerinden izin alınmadığına dair dizinin durdurulmasıyla ilgili açtıkları dava süreci de devam ediyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Survivor 2025: All Star-Gönüllüler her sezon olduğu gibi bu sezon da hızlı başladı. Daha ilk haftadan tartışmaların başladığı Survivor'a Merve ve Ayşe arasındaki gerilim damga vurdu. Merve'nin Ayşe'ye Aleyna Kalaycıoğlu üzerinden söylediği sözler de gündem oldu. Programı izleyen Aleyna adının anıldığını görünce dayanamadı. Instagram hesabından paylaşım yaparak Merve hakkında yorumda bulundu.

6. Survivor 2025: All Star-Gönüllüler her sezon olduğu gibi bu sezon da hızlı başladı. Daha ilk haftadan tartışmaların başladığı Survivor'a Merve ve Ayşe arasındaki gerilim damga vurdu. Merve'nin Ayşe'ye Aleyna Kalaycıoğlu üzerinden söylediği sözler de gündem oldu. Programı izleyen Aleyna adının anıldığını görünce dayanamadı. Instagram hesabından paylaşım yaparak Merve hakkında yorumda bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın