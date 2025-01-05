Şakir Paşa Ailesi'nin Yapımcısının Sürprizinden Gönül Dağı'nın Transferine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şakir Paşa Ailesi'nin Yapımcısının Sürprizinden Gönül Dağı'nın Transferine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
5 Aralık Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor 2025: All Star-Gönüllüler sezona hızlı bir giriş yaptı. Tartışmaların ilk günlerden gündem olduğu programın yeni bölüm fragmanında da iki ayrı olay göründü. Yakın arkadaşlar Adem ve Sema'nın atıştığı fragmanda, Efecan ve Yusuf arasında gerilim epey arttı. İkili arasındaki kavgada "Temas var mı?" düşüncesi uyandı.
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2. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. 5 sezondur ilgiyle izlenen dizide son zamanlarda yaprak dökümü yaşanıyordu. 160. bölümüyle izleyiciye veda eden dizinin Hüseyin'i Erdal Cindoruk, bu akşam sevenlerine veda mesajı paylaşmıştı. Cindoruk'un yeni adresi belli oldu.
3. Survivor 2025, 1 Ocak'ta başladı. Yeni yarışmacıların ekleneceği programda ilk eleme gerçekleşti. Yarışmaya ilk veda eden ismin Kübra olmasından sonra yeni takımlar belli oldu.
4. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılan Doğukan Güngör, önce sesiyle daha sonra da programda jüri üyelerinin tavrıyla gündeme gelmişti. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Fatih karakteri sebebiyle sosyal medyanın dilinden düşmeyen Güngör'e programda jürinin tepkisi epey eleştirilmişti. Program sonrası katıldığı bir röportajda da magazin muhabirinin Güngör'e "antipatiksiniz" demesiyle birlikte sosyal medya karışmıştı. Ünlü oyuncunun kendisine sarf edilen sözlere verdiği tepki günler sonra ortaya çıktı.
5. Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatından uyarlanan Şakir Paşa Ailesi, ilk bölümünden bu yana gündem olmaya devam ediyor. İkinci bölümün ardından dizinin çekimlerinin yapıldığı platonun tamamen yanması sonucu dizi zorunlu bir araya girmişti. Aynı zamanda Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının kendilerinden izin alınmadığına dair dizinin durdurulmasıyla ilgili açtıkları dava süreci de devam ediyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziyle ilgili bir gelişme yaşandı.
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6. Survivor 2025: All Star-Gönüllüler her sezon olduğu gibi bu sezon da hızlı başladı. Daha ilk haftadan tartışmaların başladığı Survivor'a Merve ve Ayşe arasındaki gerilim damga vurdu. Merve'nin Ayşe'ye Aleyna Kalaycıoğlu üzerinden söylediği sözler de gündem oldu. Programı izleyen Aleyna adının anıldığını görünce dayanamadı. Instagram hesabından paylaşım yaparak Merve hakkında yorumda bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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