Burak Kut O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e Katılma Sürecini Anlatarak "Bebelere" Seslendi
Burak Kut O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e Katılma Sürecini Anlatarak "Bebelere" Seslendi
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yayınlanalı iki gün oldu ancak etkisi hala sürüyor. Programa doksanların sevilen ismi Burak Kut katılmış ve adeta fırtına gibi esmişti. Sosyal medyada övgü üstüne övgü alan ünlü sanatçı, yorumlara sessiz kalmadı ve cevap verdi. Programa katılma sürecinden de bahseden Burak Kut, kendisi hakkında söylenenlere yorumda bulundu.
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı geceye damga vurmakla kalmadı hala etkisi sürüyor ve konuşulmaya devam ediyor.
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Birbirinden ünlü konuklar programa katıldı ve her biri sosyal medyada gündem olmayı başardı. Gecenin kazananı Beyazıt Öztürk oldu.
Geceye konuk olarak katılan Burak Kut, şarkılarıyla izleyenleri mest etti.
Harika bir sahne şovu hazırlayan ünlü sanatçıya izleyenlerden övgü dolu yorumlar yağdı.
Kendisine yapılan yorumlara sessiz kalmayan Burak Kut, hem programa katılma sürecini anlattı hem de gelen yorumlara cevap verdi.
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Burak Kut yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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Bebelerin de pistte kalmasını söyleyen Burak Kut, bir kez daha takdir topladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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