Kaos İlk Günden Başladı: Survivor 2025'te Ayşe'nin Takım Arkadaşlarını Eleştirmesi Dikkat Çekti!
Kaos İlk Günden Başladı: Survivor 2025'te Ayşe'nin Takım Arkadaşlarını Eleştirmesi Dikkat Çekti!
Survivor 2025 sonunda başladı. All Star-Gönüllüler formatında yayınlanan Survivor'da ilk bölümden gerilim başladı. All Star takımında yer alan Ayşe, röportaj sırasında takım arkadaşlarıyla ilgili şikayette bulundu. İzleyicinin gözünden kaçmayan bu anlar X'te konuşuldu.
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Survivor 2025: All Star-Gönüllüler tüm hızı ve heyecanıyla sonunda başladı.
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Hızlı başladı diyoruz, çünkü hem ilk sakatlanma hem de ilk şikayetler geldi bile!
Seveni kadar sevmeyeni de olan Ayşe, ilk bölümde yapılan röportajda All Star takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ayşe'nin "All star=bencillik" dediği video izleyicinin dikkatinden kaçmadı ve X'te konuşuldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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