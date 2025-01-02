Hadise'nin Tavrı Gündem Olmuştu: Oyuncu Aslıhan Güner'den "Işığını Görmeyenlere" Kapak Niteliğinde Mesaj

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı her detayıyla gündem olmaya devam ediyor. Programda oyuncu Aslıhan Güner bir Karadeniz şarkısı seslendirmiş, hem izleyici hem jüri tarafından çok beğenilmişti. Ancak Hadise'nin tüm bunlar olurken sessiz kalması dikkatlerden kaçmamıştı. Sosyal medyada çok konuşulan o anların ardından, Aslıhan Güner bir yılbaşı mesajı paylaştı. Mesajında ışığını görmeyenlere laf söylemeyi unutmadı.