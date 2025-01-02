Hadise'nin Tavrı Gündem Olmuştu: Oyuncu Aslıhan Güner'den "Işığını Görmeyenlere" Kapak Niteliğinde Mesaj
Hadise'nin Tavrı Gündem Olmuştu: Oyuncu Aslıhan Güner'den "Işığını Görmeyenlere" Kapak Niteliğinde Mesaj
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı her detayıyla gündem olmaya devam ediyor. Programda oyuncu Aslıhan Güner bir Karadeniz şarkısı seslendirmiş, hem izleyici hem jüri tarafından çok beğenilmişti. Ancak Hadise'nin tüm bunlar olurken sessiz kalması dikkatlerden kaçmamıştı. Sosyal medyada çok konuşulan o anların ardından, Aslıhan Güner bir yılbaşı mesajı paylaştı. Mesajında ışığını görmeyenlere laf söylemeyi unutmadı.
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Yılbaşı gecesine O Ses Türkiye damga vurdu. Tüm reyting gruplarında birinci olmayı başaran program çok konuşuldu, konuşulmaya da devam ediyor.
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Hatta daha çok konuşulan Hadise diyebiliriz. Hadise'nin Narin için tercih ettiği şarkı ve yarışmacılarla diyalogları gündemden düşmüyor.
Geceye katılanlardan biri de ünlü oyuncu Aslıhan Güner'di. Güner, sesi ve güzelliğiyle programa damga vurdu.
Aslıhan Güner'in bu performansına diğer üç jüri üyesi dönmüştü. Tek dönmeyen jüri olan Hadise'nin tavırları ve hiç konuşmaması da dikkat çekmişti.
Bu yaşananlar sosyal medyada o kadar konuşuldu ki görmezden gelmek epey zorlaştı. Aslıhan Güner, tam da bunlar konuşulurken yeni yıl mesajını paylaştı. Oldukça imalı görülen metinde "gölgelere takılmayalım" mesajı da dikkat çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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