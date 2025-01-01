O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Hadise'nin Teklifini Kibarca Reddeden Giray Altınok'un Cevabı Gündem Oldu
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de Hadise'nin Teklifini Kibarca Reddeden Giray Altınok'un Cevabı Gündem Oldu
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı dün akşam reytingleri zirvede kapattı. Ünlü isimlerin konuk olduğu programda oldukça renkli anlar yaşandı. O anlardan biri de Prens'in yıldızı Giray Altınok'un Hadise'ye verdiği cevaptı. Altınok'un takımına girmesi karşılığında teklifte bulunan Hadise kibarca reddedildi. İzleyicinin dikkatinden kaçmayan o anlar gündem oldu.
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O Ses Türkiye yılbaşı özel programı dün akşamın en çok izlenen TV programı olmayı başardı.
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Programda beğenilen veya tepki çeken pek çok an yaşandı.
Programa katılan isimlerden biri olan, özellikle Prens'le gönüllerde taht kuran Giray Altınok da gündem olanlardan yalnızca biriydi.
Altınok, Hadise'nin "Beni seçersen Prens'te bir sahnede rol alırım" teklifi üzerine "Ben hiç böyle iş arama görmedim" diyerek esprili bir yanıt verdi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Tüm bu yaşananların ardından Giray Altınok Hadise'yi değil, Gökhan Özoğuz'u seçti!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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