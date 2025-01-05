Bambaşka Olurdu: Ünlü Yönetmen David Fincher Harry Potter Serisi İçin Yönetmen Adayıymış!
Bambaşka Olurdu: Ünlü Yönetmen David Fincher Harry Potter Serisi İçin Yönetmen Adayıymış!
Yedi (Se7en), Dövüş Kulübü (Fight Club), Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi (The Curious Case of Benjamin Button), Sosyal Ağ (The Social Network) ve Kayıp Kız (Gone Girl) gibi filmlerin ünlü yönetmeni David Fincher, gerçekleşse pek çok şeyi değiştirecek bir itirafta bulundu. Fincher, dünyaca ünlü seri Harry Potter'ı sinemaya uyarlamak için geçmişte görüşülen adaylardan birinin kendisi olduğunu açıkladı. Ancak Fincher'ın Potter'a dair sunduğu vizyon, serinin yapımcısı Warner Bros'un hoşuna gitmemiş.
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Bir kitap serisiyken gelmiş geçmiş en başarılı yapımlardan birine dönüşen Harry Potter serisi, hala pek çoğumuz için en sevdiğimiz filmler listesinde en tepede yer alıyor.
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Seriyle ilgili "Eğer gerçek olsaydı ne olurdu?" diye düşündüren bir itiraf geldi.
Yedi (Se7en), Dövüş Kulübü (Fight Club), Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi (The Curious Case of Benjamin Button), Sosyal Ağ (The Social Network) ve Kayıp Kız (Gone Girl) gibi başarılı filmlerin yönetmeni David Fincher, seneler sonra bir açıklamada bulundu.
62 yaşındaki ünlü yönetmen, kitap serisini sinemaya aktarmak için görüşülen yönetmenlerden biri olduğunu söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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