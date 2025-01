Bambaşka Olurdu: Ünlü Yönetmen David Fincher Harry Potter Serisi İçin Yönetmen Adayıymış!

Yedi (Se7en), Dövüş Kulübü (Fight Club), Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi (The Curious Case of Benjamin Button), Sosyal Ağ (The Social Network) ve Kayıp Kız (Gone Girl) gibi filmlerin ünlü yönetmeni David Fincher, gerçekleşse pek çok şeyi değiştirecek bir itirafta bulundu. Fincher, dünyaca ünlü seri Harry Potter'ı sinemaya uyarlamak için geçmişte görüşülen adaylardan birinin kendisi olduğunu açıkladı. Ancak Fincher'ın Potter'a dair sunduğu vizyon, serinin yapımcısı Warner Bros'un hoşuna gitmemiş.