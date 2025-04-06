Cinsel Hayatında Seni Temsil Eden Şarkı Hangisi?
Cinsel Hayatında Seni Temsil Eden Şarkı Hangisi?
Aşk hayatını tek bir şarkıyla ifade etmek belki mümkün olmayabilir ama en azından cinsel hayatınla ilgili bir ipucu verebilir. Bu test, cinsel hayatını en iyi yansıtan şarkıyı bulmak için seni eğlenceli ve biraz da cesur bir yolculuğa çıkarıyor! Haydi başlayalım. 👇
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. İlişkilerde nasıl birisin?
3. Partnerinle bir gece plan yapacak olsan, hangisini tercih edersin?
4. Şimdi kendini bir düşün, sence sen hangi tatlısın?
5. Partnerinde en çok ne ararsın?
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6. Partnerine sürpriz yapmak için konser bileti alacaksın, kimin konserine gitmek isterdin?
7. İlişkilerde en tahammül edemediğin şey nedir?
8. Son olarak, en büyük fantezin bir film olsa, türü ne olurdu?
Marvin Gaye - Let’s Get It On
Katy Perry - Teenage Dream
Ed Sheeran - Thinking Out Loud
Beyonce - Crazy In Love
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