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Cinsel Hayatında Seni Temsil Eden Şarkı Hangisi?

etiket Cinsel Hayatında Seni Temsil Eden Şarkı Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 23:46

Aşk hayatını tek bir şarkıyla ifade etmek belki mümkün olmayabilir ama en azından cinsel hayatınla ilgili bir ipucu verebilir. Bu test, cinsel hayatını en iyi yansıtan şarkıyı bulmak için seni eğlenceli ve biraz da cesur bir yolculuğa çıkarıyor! Haydi başlayalım. 👇

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. İlişkilerde nasıl birisin?

3. Partnerinle bir gece plan yapacak olsan, hangisini tercih edersin?

4. Şimdi kendini bir düşün, sence sen hangi tatlısın?

5. Partnerinde en çok ne ararsın?

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6. Partnerine sürpriz yapmak için konser bileti alacaksın, kimin konserine gitmek isterdin?

7. İlişkilerde en tahammül edemediğin şey nedir?

8. Son olarak, en büyük fantezin bir film olsa, türü ne olurdu?

Marvin Gaye - Let’s Get It On

Katy Perry - Teenage Dream

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Beyonce - Crazy In Love

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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