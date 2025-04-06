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Brezilya’da Şok Eden Anlar: Motoru Duran Uçak Otoyola İniş Yaptı!

Brezilya’da Şok Eden Anlar: Motoru Duran Uçak Otoyola İniş Yaptı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 23:51

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Brezilya’da yaşanan korku dolu anlar, otoyolda seyahat eden sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi. Motoru duran bir uçak, pilotunun acil iniş kararı almasıyla yoğun trafikteki araçların arasına doğru alçalarak otoyola iniş yaptı. O anlar, trafikteki bir otomobil sürücüsünün kamerasına yansıdı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Şok edici görüntülerde, uçak manevra yaparak araba ve tırların arasından geçip iniş yapmak üzere otoyola yöneldi.

Şok edici görüntülerde, uçak manevra yaparak araba ve tırların arasından geçip iniş yapmak üzere otoyola yöneldi.

Sürücüler, uçağın üst geçitlere takılmadan yol kenarındaki çimenlik alana iniş yapacağı sanırken, pilot büyük bir ustalıkla tekrar otoyola dönerek inişini gerçekleştirdi. Uçak, tam alçalmışken dev bir tankerin hemen önünde yere indi. Tanker, çarpışmayı önlemek için ani fren yapmak zorunda kaldı.

Bu korku dolu anlar, sürücüler ve yolcular arasında büyük bir paniğe yol açarken, uçağın inişi kazasız bir şekilde tamamlandı.

Bu korku dolu anlar, sürücüler ve yolcular arasında büyük bir paniğe yol açarken, uçağın inişi kazasız bir şekilde tamamlandı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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