Brezilya’da Şok Eden Anlar: Motoru Duran Uçak Otoyola İniş Yaptı!

Brezilya’da yaşanan korku dolu anlar, otoyolda seyahat eden sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi. Motoru duran bir uçak, pilotunun acil iniş kararı almasıyla yoğun trafikteki araçların arasına doğru alçalarak otoyola iniş yaptı. O anlar, trafikteki bir otomobil sürücüsünün kamerasına yansıdı.