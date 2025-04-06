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Malatya’dan Güney Kore Ekranlarına: 250 Yıllık Mağarada Geçen Sıra Dışı Bir Hayat Belgesel Oldu!

Malatya’dan Güney Kore Ekranlarına: 250 Yıllık Mağarada Geçen Sıra Dışı Bir Hayat Belgesel Oldu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 22:25

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Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi’nde 250 yıllık bir mağara evde yaşam süren 77 yaşındaki Şükrü Kurt’un sıra dışı hayatı, Güney Kore televizyonu Channel A’nın belgeseline konu oldu.

Bin 750 metre rakımda, halk arasında 'korku mağarası' olarak bilinen karstik yapılı mağarada çekilen belgeselde, Şükrü Kurt’un doğayla iç içe geçen yaşamı, üç evliliğinden olan 19 çocuğu ve 48 torunuyla kurduğu geniş ailesi yer alıyor. Belgesel ayrıca, oğullarından birinin hayatını kaybettiği bilgisini de içeriyor.

Kaynak: https://www.haber7.com/foto-galeri/91...
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Rehber Kemal Kurt'un açıklamalarına göre mağaranın yaklaşık 80 metre derinliğinde olduğu ve içinde kurt, tilki, yarasa, kirpi ve dağ keçisi gibi yaban hayvanlarının bulunduğu biliniyor.

Rehber Kemal Kurt'un açıklamalarına göre mağaranın yaklaşık 80 metre derinliğinde olduğu ve içinde kurt, tilki, yarasa, kirpi ve dağ keçisi gibi yaban hayvanlarının bulunduğu biliniyor.

Bu nedenle halk, mağaraya girmeye çekiniyor. Ancak uzmanlar, yapılacak düzenlemelerle alanın doğa ve kültür turizmi açısından cazip bir destinasyona dönüşebileceğini ifade ediyor.

Güney Koreli belgesel ekibi, “Demir Dünya” projesiyle Şükrü Kurt’un doğayla iç içe yaşamını ve Anadolu’nun bilinmeyen yönlerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Güney Koreli belgesel ekibi, “Demir Dünya” projesiyle Şükrü Kurt’un doğayla iç içe yaşamını ve Anadolu’nun bilinmeyen yönlerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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