Malatya’dan Güney Kore Ekranlarına: 250 Yıllık Mağarada Geçen Sıra Dışı Bir Hayat Belgesel Oldu!

Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi’nde 250 yıllık bir mağara evde yaşam süren 77 yaşındaki Şükrü Kurt’un sıra dışı hayatı, Güney Kore televizyonu Channel A’nın belgeseline konu oldu.

Bin 750 metre rakımda, halk arasında 'korku mağarası' olarak bilinen karstik yapılı mağarada çekilen belgeselde, Şükrü Kurt’un doğayla iç içe geçen yaşamı, üç evliliğinden olan 19 çocuğu ve 48 torunuyla kurduğu geniş ailesi yer alıyor. Belgesel ayrıca, oğullarından birinin hayatını kaybettiği bilgisini de içeriyor.