Renklerin Anlamlarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?

Her rengin kendine özel bir anlamı olduğunu biliyor muydun? Renkler çeşitli sektörlerde kullanılırken anlamlarına göre kullanılır. Sen renklerin anlamlarına ne kadar hakimsin hadi bu testte öğrenelim.

Hazırsan başlıyoruz…

Not: Renklerin anlamlarının kültürden kültüre değişiklik gösterebileceğini unutmayın. Testi türk kültürüne göre çözün.