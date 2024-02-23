Renklerin Anlamlarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?
Renklerin Anlamlarını Ne Kadar İyi Biliyorsun?
Her rengin kendine özel bir anlamı olduğunu biliyor muydun? Renkler çeşitli sektörlerde kullanılırken anlamlarına göre kullanılır. Sen renklerin anlamlarına ne kadar hakimsin hadi bu testte öğrenelim.
Hazırsan başlıyoruz…
Not: Renklerin anlamlarının kültürden kültüre değişiklik gösterebileceğini unutmayın. Testi türk kültürüne göre çözün.
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1. Şehvetin rengi hangisi?
2. Temizliği ve saflığı temsil eden renk hangisi?
3. Ciddiyet ve bürokrasiyi temsil eden renk?
4. Mutluluk ve enerjik olmayı temsil eden renk?
5. Asalet ve zenginliği temsil eden renk?
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6. Hırs ve yası temsil eden renk?
7. Huzur, umut ve güveni temsil eden renk?
8. Şefkat, denge ve iç güzelliği temsil eden renk?
9. Parayı temsil eden renk?
10. Otorite ve gücü temsil eden renk?
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