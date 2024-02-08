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Sınava Hazır mısın? Bakalım Bu TYT Testinde Kaç Doğru Yapabileceksin?

Sınava Hazır mısın? Bakalım Bu TYT Testinde Kaç Doğru Yapabileceksin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 14:54

İlk dönem bitti sınav zilleri çalıyor. Senin çalışmaların nasıl gidiyor? Gel beraber bu testte ilk sınav olan TYT'ye ne kadar hazırsın bakalım. Tüm derslerden karışık kısa bir deneme seni bekliyor.

Hazırsan başlayalımmm!

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