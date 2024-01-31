İlkokul Seviyesindeki Dil Bilgisi Testinden Kaç Doğru Yapabileceksin?
İlkokul Seviyesindeki Dil Bilgisi Testinden Kaç Doğru Yapabileceksin?
Çoğu zaman günlük yaşantımızda Türkçe dil bilgisi kurallarını unutuyoruz. Konuşurken pek sıkıntı yok ama yazarken kafamızın karıştığı olabiliyor. Peki sen bu ilkokul seviyesindeki Türkçe dil bilgisi testinde kaç doğru yapabilirsin?
Hadi teste!
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1. “İle” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?
2. Peki aşağıdakilerden hangisi sıfattır?
3. Peki bu kelimelerden hangisinin yazımı yanlış?
4. Bağlaç olan -de'nin yazımı hangisinde yanlış?
5. Bunlardan hangisi zarf değildir?
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6. Hangisi kelimenin doğru yazımı seç bakalım:
7. Şehir isimlerine getirilen eklerden bahsedelim biraz. Nasıl kullanılır?
8. Hangisi türemiş sözcük peki?
9. Hangi kelimenin yazımı yanlış?
10. Son olarak yine özel isimlerden gidelim, doğrusu hangisi?
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