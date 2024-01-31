İlkokul Seviyesindeki Dil Bilgisi Testinden Kaç Doğru Yapabileceksin?

Çoğu zaman günlük yaşantımızda Türkçe dil bilgisi kurallarını unutuyoruz. Konuşurken pek sıkıntı yok ama yazarken kafamızın karıştığı olabiliyor. Peki sen bu ilkokul seviyesindeki Türkçe dil bilgisi testinde kaç doğru yapabilirsin?

Hadi teste!