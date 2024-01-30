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Bu Evet/Hayır Testine Göre Astrolojiye Ne Kadar Takıntılısın?

Bu Evet/Hayır Testine Göre Astrolojiye Ne Kadar Takıntılısın?

GNS
GNS - Onedio Editörü
30.01.2024 - 12:01

Astroloji, merkür, retro, dolunaylar derken sosyal medyada bizi etkileyeceğini söyleyen pek çok şey görmeye başladık. Önceden sadece burcumuz ve yükselenimizi bilsek bilgili sayıldığımız astroloji dünyasında şimdilerde farklı yollara ayrıldık. Peki sen astrolojiye takıntılı mısın?

Hadi teste!

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1. Öncelikle en klasiklerden başlayalım: yükselen burcun hariç ay burcunu da biliyor musun?

2. Düzenli olarak burç yorumlarını okur musun?

3. Aranın bozuk olduğu arkadaşlarının ya da eski sevgilinin burcuna karşı antipati duyuyor musun?

4. Kendi doğum haritandaki tüm konumları biliyor musun?

5. Arkadaşlarının doğum haritalarını okur ve buna göre yönlendirir misin?

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6. Flörtlerinin doğum haritasıyla sinastri baktırır mısın? (Sinastri doğum haritası uyumu demek bilmeyenler için. 😂)

7. Birine baktığında onun burcunu tahmin edebilir misin?

8. Burcunun karakterini gerçekten etkilediğine inanıyor musun?

9. Ortamda yeni tanıştığın birinin burcunu öğrendikten sonra "Sen kesin şöylesindir..." temalı konuşmalar yapıyor musun?

10. "Yok ya inanmıyorum eğlencesine bunlar" modunda olsan bile astrolojiye inanlar hakkında "palavra" yorumu yapan insanlara sinirlendin mi?

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Astrolojiye öyle tutkun hale gelmişsin ki takıntılı birine dönüşmüşsün!

Astrolojiyle bu kadar iç içe olmanı gözlemledikçe, bir anda aklıma geldi: Acaba sosyal medyada yönettiğin bir astroloji sayfası mı var? Bu kadar detaylı bilgiyi bir arada tutmak, adeta bir gösteri niteliği taşıyor. 12 burç hakkındaki bilgilerin zaten başlı başına bir hazine. Ama senin bilginin sınırları bununla da kalmıyor. Doğum haritasındaki 12 evin etkilerini, tepkilerini bile akıp giden bir nehir gibi öğrenmişsin.

Hayatındaki her adımı atarken, gökyüzünün hareketlerinin seni ve çevrendekileri nasıl etkilediğini kontrol edecek bir seviyeye ulaşmışsın. Tüm retro hareketler, tüm tutulmalar senin için artık birer çocuk oyuncağı. Çünkü sen, doğru hamleleri yapmayı, enerji akışını yönetmeyi ve ritüelleri uygulamayı çok iyi biliyorsun.

Peki, bu durum bir takıntı mı? Evet, kesinlikle bir takıntı. Ama bu takıntı, seni bir yıldızlarla dans eden bir usta haline getiriyor. Ve bu durum, sadece senin değil, etrafındakilerin de hayatını daha renkli ve anlamlı kılıyor.

Senin astrolojiyle alakan takıntının yanından bile geçemez!

Astrolojiye karşı tavrın, 'olsa da olur, yoksa da' şeklinde bir duruş sergiliyor. Astroloji hakkında konuşulanları duyduğunda, konuşmaları takip edebilecek kadar bir bilgi birikimine sahipsin. Ancak, bir yandan da bu konuyu tamamen hayatının merkezine koymaktan kaçınıyorsun. Evrenin karmaşık düzeninde her şeyin bir sebebi olduğunu kabul ediyorsun, fakat bu sebeplerin astroloji ile ilişkili olduğunu iddia edenlere karşı biraz şüpheci bir tutum sergiliyorsun.

Burçların hayatımız üzerinde belirli bir etkisi olduğunu kabul etmişsin. Ancak bu kabullenme, senin tamamen ikna olmuş olman mı yoksa başkalarının seni bu konuda ikna etmiş olmaları mı, işte orası biraz karışık. Ancak şu bir gerçek ki, hayatındaki kararları belirleyen faktörler arasında astrolojiye pek yer vermiyorsun. Yani, astroloji konusunda bir takıntın olduğunu söylemek oldukça zor. Hatta, bu konuda pek de ilgili olduğunu söylemek bile biraz zorlayıcı olabilir.

Bu testi de çözmek isteyebilirsin:

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