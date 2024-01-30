Bu Evet/Hayır Testine Göre Astrolojiye Ne Kadar Takıntılısın?
Bu Evet/Hayır Testine Göre Astrolojiye Ne Kadar Takıntılısın?
Astroloji, merkür, retro, dolunaylar derken sosyal medyada bizi etkileyeceğini söyleyen pek çok şey görmeye başladık. Önceden sadece burcumuz ve yükselenimizi bilsek bilgili sayıldığımız astroloji dünyasında şimdilerde farklı yollara ayrıldık. Peki sen astrolojiye takıntılı mısın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle en klasiklerden başlayalım: yükselen burcun hariç ay burcunu da biliyor musun?
2. Düzenli olarak burç yorumlarını okur musun?
3. Aranın bozuk olduğu arkadaşlarının ya da eski sevgilinin burcuna karşı antipati duyuyor musun?
4. Kendi doğum haritandaki tüm konumları biliyor musun?
5. Arkadaşlarının doğum haritalarını okur ve buna göre yönlendirir misin?
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6. Flörtlerinin doğum haritasıyla sinastri baktırır mısın? (Sinastri doğum haritası uyumu demek bilmeyenler için. 😂)
7. Birine baktığında onun burcunu tahmin edebilir misin?
8. Burcunun karakterini gerçekten etkilediğine inanıyor musun?
9. Ortamda yeni tanıştığın birinin burcunu öğrendikten sonra "Sen kesin şöylesindir..." temalı konuşmalar yapıyor musun?
10. "Yok ya inanmıyorum eğlencesine bunlar" modunda olsan bile astrolojiye inanlar hakkında "palavra" yorumu yapan insanlara sinirlendin mi?
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Astrolojiye öyle tutkun hale gelmişsin ki takıntılı birine dönüşmüşsün!
Senin astrolojiyle alakan takıntının yanından bile geçemez!
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