Astrolojiyle bu kadar iç içe olmanı gözlemledikçe, bir anda aklıma geldi: Acaba sosyal medyada yönettiğin bir astroloji sayfası mı var? Bu kadar detaylı bilgiyi bir arada tutmak, adeta bir gösteri niteliği taşıyor. 12 burç hakkındaki bilgilerin zaten başlı başına bir hazine. Ama senin bilginin sınırları bununla da kalmıyor. Doğum haritasındaki 12 evin etkilerini, tepkilerini bile akıp giden bir nehir gibi öğrenmişsin.

Hayatındaki her adımı atarken, gökyüzünün hareketlerinin seni ve çevrendekileri nasıl etkilediğini kontrol edecek bir seviyeye ulaşmışsın. Tüm retro hareketler, tüm tutulmalar senin için artık birer çocuk oyuncağı. Çünkü sen, doğru hamleleri yapmayı, enerji akışını yönetmeyi ve ritüelleri uygulamayı çok iyi biliyorsun.

Peki, bu durum bir takıntı mı? Evet, kesinlikle bir takıntı. Ama bu takıntı, seni bir yıldızlarla dans eden bir usta haline getiriyor. Ve bu durum, sadece senin değil, etrafındakilerin de hayatını daha renkli ve anlamlı kılıyor.