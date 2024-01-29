Sadece Gerçek Meraklıların Bütün Sorulara Doğru Cevap Vereceği Genel Kültür Testi
Sadece Gerçek Meraklıların Bütün Sorulara Doğru Cevap Vereceği Genel Kültür Testi
Bakalım senin için hazırladığımız bu genel kültür testinde kaç soruya doğru yanıt verebileceksin! 🙌
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1. Sherlock Holmes karakterinin yaratıcısı kimdir?
2. Hangi bilim dalı, Higgs Bozonu'nu keşfi ile önemli bir bilimsel başarı elde etmiştir?
3. 8,849 metre ile dünyanın en yüksek dağı olan Everest, hangi dağ sırasında yer alır?
4. 1066 yılında gerçekleşen ve İngiltere tarihinde önemli bir döneme işaret eden olay nedir?
5. 1980'lerin popüler bilim kurgu filmi "Blade Runner", hangi yazarın eserinden uyarlanmıştır?
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6. İnsülin hormonunun keşfi, hangi hastalığın tedavisinde önemli bir adımdır?
7. Kimya dalında 1995 Nobel Ödülü'nü kazanan ilk kadın kimdir?
8. Hangi ünlü marka, kendi adını taşıyan kırmızı tabanlı ayakkabılarıyla tanınır?
9. Meiji Restorasyonu nerede gerçekleşmiştir?
10. Hangi ünlü şef, "Moleküler Gastronomi" adlı akımın öncülerinden biridir?
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