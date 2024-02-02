15 Soruluk Türkiye Seçim Tarihi Testinden Geçebilecek misin?

Tüm Türkiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor! Peki, siz Türkiye seçim tarihine ne kadar hakimsiniz? Tek partili seçim sisteminden çok partili döneme, seçme ve seçilme yaşından, kadınların oy kullanma sürecine bilginizi test ediyoruz... Gelin, 15 soruda seçime dair neler bildiğinizi öğrenelim.

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