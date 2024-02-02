15 Soruluk Türkiye Seçim Tarihi Testinden Geçebilecek misin?
15 Soruluk Türkiye Seçim Tarihi Testinden Geçebilecek misin?
Tüm Türkiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor! Peki, siz Türkiye seçim tarihine ne kadar hakimsiniz? Tek partili seçim sisteminden çok partili döneme, seçme ve seçilme yaşından, kadınların oy kullanma sürecine bilginizi test ediyoruz... Gelin, 15 soruda seçime dair neler bildiğinizi öğrenelim.
Hazırsanız, test başlıyor!
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1. Türkiye'nin ilk çok partili genel seçimi hangi tarihte yapılmıştır?
2. Hangi tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadınlara seçme ve seçilebilme hakkı tanınmıştır?
3. Türkiye'de oy kullanma yaşı, yani 'seçme yaşı' hangi yıl 18'e indirilmiştir?
4. Çok partili hayata geçişten sonra ülkemizde gerçekleştirilen 'Genel seçimlerde' bugüne kadar en yüksek oranda oy alan parti hangisidir?
5. Türkiye'nin ilk erken seçimi hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?
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6. Aşağıdakilerden hangisi bir 'Senato seçimi' değildir?
7. Türkiye'de seçilme yaşı hangi tarihte 25 yaşından 18'e indirilmiştir?
8. 5 Haziran 1977 tarihinde gerçekleştirilen TBMM 16. dönem milletvekili seçimlerinde yüzde 41.38 oranında oy alarak birinci seçilen parti hangisidir?
9. Aşağıdaki seçimlerden hangisi bir 'Anayasa Değişikliği Halkoylaması' (referandum) değildir?
10. Türkiye'de seçim barajı hangi yıl yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilmiştir?
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11. Aşağıdaki seçimlerden hangisinin yapılış amacı diğerlerinden farklıdır?
12. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15. turda 635 milletvekilinin 557'sinin oylamaya katılmasıyla gerçekleştirilen 'Cumhurbaşkanı Seçimi' hangi tarihte yapılmıştır?
13. 3 Kasım 2002 tarihinde gerçekleştirilen TBMM 22. dönem milletvekili seçimlerinde yüzde 34.28 oranında oy alarak birinci seçilen parti hangisidir?
14. Türkiye'de ilk kez hangi tarihte halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı seçimi yapılmıştır?
15. 28 Mayıs 1999 tarihinde imzalanan 57. Cumhuriyet Hükümeti Koalisyon Protokolü ile 57. Hükümet kurulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 57. Türkiye Hükümeti Koalisyon partilerinden biri değildir?
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