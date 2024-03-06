İnsanların Senin Hakkında Ne Düşündüğünü Öğrenmek İster misin?

Her zaman pozitif biri olduğun çok açık. En kötü durumlarda bile bir çıkış yolu bulabiliyorsun. Kimsenin seni üzmesine izin vermiyorsun. Her koşulda gülmeyi biliyorsun. Senin için bu hayattaki en önemli şey mutlu olmak. Sevdiklerine çok değer veriyorsun ama sevmediğin insanlara da her zaman pozitif yaklaşıyorsun. Hayat sana göre mutsuz olmak için çok kısa. İnsanlar sana dışarıdan baktıklarına her koşulda gülebilen, her sorunu bir şekilde atlatabilen güçlü bir karakter görüyorlar. Çevren ne kadar kalabalık olursa olsun senin bu hayattaki en yakının yine kendin. Kendi kendine yetebilmeyi biliyorsun. Gülmek için ya da mutlu olmak için başka kimseye ihtiyacın yok.