İnsanların Senin Hakkında Ne Düşündüğünü Öğrenmek İster misin?

Senin etrafındakiler seni çözemiyorlar. Onlar için tamamen sır küpüsün. Gün içinde neler yaptığından tut planlarına kadar her şeyi kendi içinde saklıyorsun. Düşüncelerini tahmin etmeleri neredeyse imkansız. Çok az sayıda insanla iletişim kurduğun için insanlar seni merak ediyor. Bilirsin gizemli insanlar her zaman diğerlerinden daha fazla çekicidir. Senin insanlara mesafeli yaklaşman, her yerde her şeyi konuşmaman, kendi kendine vakit geçirmekten keyif alman seni o kadar çekici yapıyor insanlar senin yanına yaklaşmak için uğraşıyor. Sakin görünümünün altında yatan patlamaya hazır bir bomba var. Kolay kolay sinirlenmezsin. Gizemli tavırların o kadar dikkat çekici ki insanlar sana ‘beni gör’ diye haykıracak az kaldı. Böyle olmaya devam et! Biraz gizemin kimseye zararı yok.