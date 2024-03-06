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İnsanların Senin Hakkında Ne Düşündüğünü Öğrenmek İster misin?

İnsanların Senin Hakkında Ne Düşündüğünü Öğrenmek İster misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 09:02

Hepimiz insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü merak etmişizdir. Bu testte insanların senin hakkında ne düşündüğünü öğrenmek ister misin?

Hazırsan başlayalım.

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Arkadaş ilişkilerin nasıl?

4. Peki arkadaş çevren sana güvenir mi?

5. Hataları affeder misin?

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6. Yolda yürürken sen nasılsın?

7. Bu hayatta seni ne mutlu eder?

8. Problemlerini nasıl çözersin?

9. Ruh halini tanımlamanı istesek?

10. Aşağıdakilerden hangisi seni rahatlatır?

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Senin gizemli biri olduğunu düşünüyorlar!

Senin etrafındakiler seni çözemiyorlar. Onlar için tamamen sır küpüsün. Gün içinde neler yaptığından tut planlarına kadar her şeyi kendi içinde saklıyorsun. Düşüncelerini tahmin etmeleri neredeyse imkansız. Çok az sayıda insanla iletişim kurduğun için insanlar seni merak ediyor. Bilirsin gizemli insanlar her zaman diğerlerinden daha fazla çekicidir. Senin insanlara mesafeli yaklaşman, her yerde her şeyi konuşmaman, kendi kendine vakit geçirmekten keyif alman seni o kadar çekici yapıyor insanlar senin yanına yaklaşmak için uğraşıyor. Sakin görünümünün altında yatan patlamaya hazır bir bomba var. Kolay kolay sinirlenmezsin. Gizemli tavırların o kadar dikkat çekici ki insanlar sana ‘beni gör’ diye haykıracak az kaldı. Böyle olmaya devam et! Biraz gizemin kimseye zararı yok.

Senin kimseye ihtiyacın olmadığını düşünüyorlar!

Her zaman pozitif biri olduğun çok açık. En kötü durumlarda bile bir çıkış yolu bulabiliyorsun. Kimsenin seni üzmesine izin vermiyorsun. Her koşulda gülmeyi biliyorsun. Senin için bu hayattaki en önemli şey mutlu olmak. Sevdiklerine çok değer veriyorsun ama sevmediğin insanlara da her zaman pozitif yaklaşıyorsun. Hayat sana göre mutsuz olmak için çok kısa. İnsanlar sana dışarıdan baktıklarına her koşulda gülebilen, her sorunu bir şekilde atlatabilen güçlü bir karakter görüyorlar. Çevren ne kadar kalabalık olursa olsun senin bu hayattaki en yakının yine kendin. Kendi kendine yetebilmeyi biliyorsun. Gülmek için ya da mutlu olmak için başka kimseye ihtiyacın yok.

Senin zor biri olduğunu düşünüyorlar!

Çevrene sert bakışlar atan biri olabilir misin? İnsanlar senin anlaşması zor biri olduğunu düşünüyor olabilir. Çevrene sert ve zor bir insan enerjisi yayıyorsun. Her zaman tek başınasın ve çevrende gereksiz insan olmasını istemiyorsun. İnsanlar senin yanına gelmekten çekiniyor. Aslında sert biri gibi durmanın tek sebebi savunma mekanizması diyebiliriz. İnsanlara kolay güvenemediğin için herkese iyi yönünü göstermiyorsun. Hele kalabalık bir ortamda tek başınaysan olabildiğin kadar sert ve ciddi oluyorsun. İnsanlar seni tanımaya başladıkça dışarıdan gözüken sert kabuğunun içinde yumuşacık bir kalbe sahip olduğunu görecekler. Tabii sen seni tanımalarına izin verirsen.

Senin sevimli biri olduğunu düşünüyorlar!

Etrafına saçtığın gülücükler ile insanlara güven veriyorsun resmen. İnsanlarla kolay iletişim kurabilme yeteneğin sayesinde çevrene çok fazla insan topluyorsun. Bunu bilerek yapmıyorsun bu senin doğal yeteneğin. Kimseye düşman olmuyorsun herkese nazik yaklaşıyorsun. Okulda, işte, kalabalık olan her ortamda sosyal kelebeksin. Senin hakkında kötü yorum yapabilecek biri olduğunu sanmıyoruz. İnsanlar seninle arkadaş olabilmek için sıraya girmiş!

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