Kişilik Testi: Kıskanan mısın Kıskanılan mı?

Sen, birazcık kıskanç bir ruha sahipsin. Ancak bu, kötü anlamda bir kıskançlık değil, tam aksine, bu durum seni daha hırslı ve hedef odaklı biri yapıyor. İstemsizce, çevrendeki insanlara özen gösteriyorsun, onların sahip olduğu şeylere dikkat kesiliyorsun. Belki de bu, sende olmayan şeyleri başkasında görünce içinde bir burukluk oluşmasından kaynaklanıyor. Ancak bu durum seni yıldırmıyor, aksine daha çok hırslandırıyor ve sahip olmak istediğin şeyler için daha çok çabalamanı sağlıyor. Bir nevi sosyal bir kelebeksin; insanların ne giydiklerine, ne yediklerine, nerede olduklarına, ne yaptıklarına dikkat ediyorsun. Bu, bazılarına göre biraz rahatsız edici olabilir, ancak senin bu özelliğin seni diğerlerinden farklı kılıyor. Bu dikkatli gözlem yeteneği sayesinde, çevrendekilerin nelerden hoşlandığını, nelerden hoşlanmadığını, neleri önemsediklerini ve neleri önemsemediklerini anlama yeteneğine sahipsin. Bu da seni, çevrendeki insanları daha iyi anlama ve onlarla daha iyi iletişim kurma konusunda bir adım öne çıkarıyor.