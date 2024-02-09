Kişilik Testi: Kıskanan mısın Kıskanılan mı?
Kişilik Testi: Kıskanan mısın Kıskanılan mı?
Kıskanan mısın yoksa kıskanılan mı?
Haydi testee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Yaşını seçer misin?
2. Bu özelliklerden birini seçer misin?
3. Peki yeni aldığın şeyleri hemen arkadaşlarına gösterir misin?
4. Alışverişe kiminle çıkarsın?
5. Birinin senden daha iyi hayata sahip olması sana ne hissettirir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Bu elbiselerden birini seç bakalım!
7. Arkadaşının yeni saçını kıyafetini beğenmezsen bunu söyler misin?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Sen kıskanansın!
Sen kıskanılansın!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda