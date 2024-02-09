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Kişilik Testi: Kıskanan mısın Kıskanılan mı?

Kişilik Testi: Kıskanan mısın Kıskanılan mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
09.02.2024 - 15:01

Kıskanan mısın yoksa kıskanılan mı?

Haydi testee!

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1. Yaşını seçer misin?

2. Bu özelliklerden birini seçer misin?

3. Peki yeni aldığın şeyleri hemen arkadaşlarına gösterir misin?

4. Alışverişe kiminle çıkarsın?

5. Birinin senden daha iyi hayata sahip olması sana ne hissettirir?

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6. Bu elbiselerden birini seç bakalım!

7. Arkadaşının yeni saçını kıyafetini beğenmezsen bunu söyler misin?

8. Son olarak burcunu seçer misin?

Sen kıskanansın!

Sen, birazcık kıskanç bir ruha sahipsin. Ancak bu, kötü anlamda bir kıskançlık değil, tam aksine, bu durum seni daha hırslı ve hedef odaklı biri yapıyor. İstemsizce, çevrendeki insanlara özen gösteriyorsun, onların sahip olduğu şeylere dikkat kesiliyorsun. Belki de bu, sende olmayan şeyleri başkasında görünce içinde bir burukluk oluşmasından kaynaklanıyor. Ancak bu durum seni yıldırmıyor, aksine daha çok hırslandırıyor ve sahip olmak istediğin şeyler için daha çok çabalamanı sağlıyor. Bir nevi sosyal bir kelebeksin; insanların ne giydiklerine, ne yediklerine, nerede olduklarına, ne yaptıklarına dikkat ediyorsun. Bu, bazılarına göre biraz rahatsız edici olabilir, ancak senin bu özelliğin seni diğerlerinden farklı kılıyor. Bu dikkatli gözlem yeteneği sayesinde, çevrendekilerin nelerden hoşlandığını, nelerden hoşlanmadığını, neleri önemsediklerini ve neleri önemsemediklerini anlama yeteneğine sahipsin. Bu da seni, çevrendeki insanları daha iyi anlama ve onlarla daha iyi iletişim kurma konusunda bir adım öne çıkarıyor.

Sen kıskanılansın!

Etrafındaki herkesin hayranlıkla baktığı biri olduğun kesin. Hayatın, her zaman bir şeylerin öncüsü olmanın heyecanı ve dinamizmi ile dolu. Zevklerinle, tarzınla, bakış açınla adeta bir trend belirleyicisisin. Bu durum, yeni tanıştığın kişilerden yıllardır hayatında olanlara kadar herkesin dikkatini çekiyor ve seni kıskanmalarına neden oluyor. Sen, adeta bir çekim merkezisin. Etrafında oluşan bu enerji, insanları adeta büyülüyor. Giyim tarzın, herkesin üzerinde farklı duran bir şıklığa ve zarafete sahip. Seninle aynı ortamda bulunan herkes, senin bu etkileyici ve dikkat çekici tarzını fark ediyor ve bu durum, onların seni kıskanmalarına neden oluyor. Sen, her zaman olduğun gibi, bu durumu da zarafetle ve cool bir tavırla karşılıyorsun. Bu durum, senin ne kadar özgün ve etkileyici bir kişilik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

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