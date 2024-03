Bugün Duyman Gereken Söz Hangisi?

Sen her nerdeysen, her ne yapıyorsan doğru yapıyorsun. Bugün duyman gereken söz doğru yolda olduğun! Hedeflerine, hayattaki amaçlarına ya ulaşmışsın ya da ulaşmak üzeresin. Hiç dert etme yaptığın her şeyin karşılığını alacaksın!