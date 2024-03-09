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Bugün Duyman Gereken Söz Hangisi?

Bugün Duyman Gereken Söz Hangisi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 09:03

Zaman zaman kendimizi akışa o kadar çok kaptırırız ki ihtiyacımız olan şeyleri unuturuz. Hepimizin kampçılanmak için bazı sözlere ihtiyacı vardır. Peki senin bugün duyman gereken söz ne? Öğrenmek istersen haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi yaşını seç!

3. Çalışıyorsun, belki okuyorsun ya da başka şeyler.. Peki sen bunu neden yapıyorsun?

4. Bulunduğun yerde mutlu musun?

5. Aşağıdakilerden hangisi senin için daha önemli?

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6. Hakettiğin yerde misin peki?

7. Tanıdığın herkesin hayatından çıkması karşılığında, hayatını baştan aşağı değiştirmeyi kabul eder misin?

8. Boş gününde bunlardan hangisini yapmak senin tercihin?

9. Sen hangisine uzak kaldın?

10. Son olarak bir renk seç!

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Doğru yoldasın!

Sen her nerdeysen, her ne yapıyorsan doğru yapıyorsun. Bugün duyman gereken söz doğru yolda olduğun! Hedeflerine, hayattaki amaçlarına ya ulaşmışsın ya da ulaşmak üzeresin. Hiç dert etme yaptığın her şeyin karşılığını alacaksın!

Pes etme!

Bugün duyman gereken söz; pes etme! Çabalarının, isteklerinin ve yaptıklarının karşılığını çok yakında alacaksın. Bu sonuç sana gaz versin. Bazı zamanlar yoruluyor, bazı zamanlar vazgeçmek istiyor olabilirsin ama biz senin başaracağına inanıyoruz. Devam et!

Dinlenmelisin!

Bugün hem duyman gereken söz dinlenmek hem de yapman gereken şey dinlenmek. Hayatın akışına kendini atıvermişsin resmen. Hedeflerin, ideallerin olabilir ama unutma en parlak zihin rahat, dinlenmiş zihindir. Ufak bir istirahatten sonra eskisinden daha da verimli olacağına inanıyoruz! Kendine biraz zaman tanı.

Hedeflerini gözden geçirmelisin!

Eyleme geçme vakti geldi! Bugün duyman gereken söz belki de senin uzun süredir kendine söylediğin sözle aynı olabilir. Hedeflerini, işini belki de okulunu gözden geçirmelisin! Yanlış yerde durduğunu hissediyor olabilirsin. Olmak istemediğin yerde durmak zorunda hissediyor da olabilirsin. Önemli değil, bir çok şeyi değiştirebiliriz hayatta. Kendine güven ve ne yapmak istediğine karar ver.

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