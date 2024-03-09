Bugün Duyman Gereken Söz Hangisi?
Bugün Duyman Gereken Söz Hangisi?
Zaman zaman kendimizi akışa o kadar çok kaptırırız ki ihtiyacımız olan şeyleri unuturuz. Hepimizin kampçılanmak için bazı sözlere ihtiyacı vardır. Peki senin bugün duyman gereken söz ne? Öğrenmek istersen haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi yaşını seç!
3. Çalışıyorsun, belki okuyorsun ya da başka şeyler.. Peki sen bunu neden yapıyorsun?
4. Bulunduğun yerde mutlu musun?
5. Aşağıdakilerden hangisi senin için daha önemli?
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6. Hakettiğin yerde misin peki?
7. Tanıdığın herkesin hayatından çıkması karşılığında, hayatını baştan aşağı değiştirmeyi kabul eder misin?
8. Boş gününde bunlardan hangisini yapmak senin tercihin?
9. Sen hangisine uzak kaldın?
10. Son olarak bir renk seç!
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Doğru yoldasın!
Pes etme!
Dinlenmelisin!
Hedeflerini gözden geçirmelisin!
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