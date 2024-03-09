Bugün Duyman Gereken Söz Hangisi?

Eyleme geçme vakti geldi! Bugün duyman gereken söz belki de senin uzun süredir kendine söylediğin sözle aynı olabilir. Hedeflerini, işini belki de okulunu gözden geçirmelisin! Yanlış yerde durduğunu hissediyor olabilirsin. Olmak istemediğin yerde durmak zorunda hissediyor da olabilirsin. Önemli değil, bir çok şeyi değiştirebiliriz hayatta. Kendine güven ve ne yapmak istediğine karar ver.