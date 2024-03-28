Sen Hangi Yunan Mitolojisi Tanrısısın?
Sen Hangi Yunan Mitolojisi Tanrısısın?
Yaptığın seçimlere göre hangi Yunan mitolojisi tanrısı olduğunu öğrenmek ister misin?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
2. Doğadaki 4 elementten birini seç!
3. Aşağıdaki ağaçlardan birini seç bakalım.
4. Şimdi de bir hayvan seç!
5. Dünyayı yok etmek istesen hangi yolu seçersin?
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6. Bir gezegen seç bakalım!
7. Elinde süper güç olsa dünyaya nasıl değiştirirdin?
8. Sence bu hayattaki en erdemli duygu ne?
9. Kendi tek bir kelimeyle tanımlamanı istesek hangisini seçersin?
10. Bir süper güç seçebilecek olsan hangisini seçerdin?
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Zeus!
Poseidon!
Afrodit!
Athena!
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