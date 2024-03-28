Sen yunan mitolojisinde bir tanrı olsaydın bilgeliğin, sanatın ve savaşın tanrıçası Athena olurdun! Güç senden sorulur yani! Kitapların olmazsa olmaz senin için. Bilgi olmazsa olmaz. Sen bilirsin, diğerleri öğrenir. Sanat desek akla sen gelirsin. Kızdığında silahları ne zaman çıkaracağını da en iyi sen bilirsin. Entrika, strateji senden sorulur!