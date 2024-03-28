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Sen Hangi Yunan Mitolojisi Tanrısısın?

Sen Hangi Yunan Mitolojisi Tanrısısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 18:01

Yaptığın seçimlere göre hangi Yunan mitolojisi tanrısı olduğunu öğrenmek ister misin?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seç!

2. Doğadaki 4 elementten birini seç!

2. Doğadaki 4 elementten birini seç!

3. Aşağıdaki ağaçlardan birini seç bakalım.

4. Şimdi de bir hayvan seç!

5. Dünyayı yok etmek istesen hangi yolu seçersin?

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6. Bir gezegen seç bakalım!

7. Elinde süper güç olsa dünyaya nasıl değiştirirdin?

8. Sence bu hayattaki en erdemli duygu ne?

9. Kendi tek bir kelimeyle tanımlamanı istesek hangisini seçersin?

10. Bir süper güç seçebilecek olsan hangisini seçerdin?

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Zeus!

Sen yunan mitolojisinde tanrı olsaydın baş tanrı Zeus olurdun! Baş tanrı olmasının yanı sıra ayrıca gökyüzü ve hava olaylarını da kontrol edebilen Zeus tam bir lider! Senin de kişilik özelliklerinin en başında liderlik geldiğini anladık! Gücünü kontrol etmeyi ve insanları yönetmeyi biliyorsun!

Poseidon!

Sen yunan mitolojisinde bir tanrı olsaydın üç büyük tanrıdan Poseidon olurdun! Denizlerin, okyanusların ve depremlerin kontrolcü tanrısı Poseidon’un adil bir tanrı olduğunu bilmeyen yok! Senin de karakter özelliklerinin başında adil olman geliyor. Sorumluluk sahibi ve güçlüsün. Gücünü, bilgini nerde, ne zaman kullanman gerektiğini en iyi sen biliyorsun!

Afrodit!

Sen yunan mitolojisinde bir tanrı olsaydın aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit olurdun! Görenleri kendine hayran bırakan bir auran olduğunu düşünüyoruz. Dışarıdan alımlı, nazik ve kırılgan görünüyor olabilirsin ama içeriden hiç de öyle değilsin! En sert anlarda bile zarafetini elden bırakmaman insanları sana hayran bırakmaya yetiyor!

Athena!

Sen yunan mitolojisinde bir tanrı olsaydın bilgeliğin, sanatın ve savaşın tanrıçası Athena olurdun! Güç senden sorulur yani! Kitapların olmazsa olmaz senin için. Bilgi olmazsa olmaz. Sen bilirsin, diğerleri öğrenir. Sanat desek akla sen gelirsin. Kızdığında silahları ne zaman çıkaracağını da en iyi sen bilirsin. Entrika, strateji senden sorulur!

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