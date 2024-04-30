Tek Soruluk Test: Sen Hangi Tip Aşıksın?
Tek Soruluk Test: Sen Hangi Tip Aşıksın?
İlişkilerde herkesin farklı öncelikleri ve beklentileri vardır. Bu test, ilişkideki bakış açını anlamana yardımcı olacak! Tek bir soru ile hangi tip aşıksın, ilişkide nelerden önceliklisin öğren. Bağımsızlık mı, duygusal bağlılık mı, macera mı yoksa güven mi senin için daha önemli?
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlişkilerde hangisi senin için daha önemli?
Bağımsızlık sevdalısı
Duygusal Bağlılık Avcısı
Maceraperest Romantik
Güvenilirlik Takıntılısı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
süper test. Bağımsızlık seçeneğini seçinde "Bağımsızlık Sevdalısı" diyor. öğrendiğim iyi oldu, epeydir merak ediyordum, müthiş bir analiz :)
Güvenilirlik Takıntılısı e tabi öyle olacak güvenmesem nasıl yürüsün ilişki
Esnekliği fazla verirsen boynuzlanırsın