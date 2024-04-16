Yaz Aşkını Bu Sene Bulacak mısın?
Yaz Aşkını Bu Sene Bulacak mısın?
Yaz denilince akla gelen deniz, kum, güneş ve yaz aşkı! Sen bu yaz aşkını bulacak mısın?
Hadi öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç bakalım!
3. En sevdiğin yaz aktivitesi hangisi?
4. İdeal yaz aşkın hangi özelliklere sahip olmalı?
5. Diyelim ki yaz aşkını buldun, onunla hangi yaz aktivitesi daha romantik olurdu?
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6. Yaz aşkının müzik zevki nasıl olsun?
7. Yaz aşkınla romantik bir an yaşadığınızda senin için önemli olan nedir?
8. İlk tanışmada senin için önemli olan nedir?
9. Yaz aşkını bulduğunda, en çok neyi umut edersin?
10. Peki senin için aşkın tanımı nedir?
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Evet, yaz aşkın kapıda!
Hayır, bu yaz kapıda aşk yok!
Evet, yaz aşkın kapıda!
Hayır, bu yaz kapıda aşk yok!
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