"Benim Tanıdığım Çok Başka Biri": Dudak Dudağa Videoyu İfşalayan Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan İtirafı!

Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın'la yaşadığı aşk geçtiğimiz seneye damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Her ne kadar Yılmaz Erdoğan bir ilişki yaşadığını yalanlasa da Cansu Taşkın'ın kız kardeşinin ifşaladığı fotoğraflar ve videolar aksini kanıtlamıştı.

Ayrılıktan sonra Yılmaz Erdoğan hakkında pek de iç açıcı olmayan açıklamalarda bulunan Cansu Taşkın, geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi. Ex aşkını yere göğe sığdıramayan Taşkın, 'en mutlu olduğunuz an' sorusuna da yanıt verdi.