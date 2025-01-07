"Benim Tanıdığım Çok Başka Biri": Dudak Dudağa Videoyu İfşalayan Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan İtirafı!
"Benim Tanıdığım Çok Başka Biri": Dudak Dudağa Videoyu İfşalayan Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan İtirafı!
Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın'la yaşadığı aşk geçtiğimiz seneye damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Her ne kadar Yılmaz Erdoğan bir ilişki yaşadığını yalanlasa da Cansu Taşkın'ın kız kardeşinin ifşaladığı fotoğraflar ve videolar aksini kanıtlamıştı.
Ayrılıktan sonra Yılmaz Erdoğan hakkında pek de iç açıcı olmayan açıklamalarda bulunan Cansu Taşkın, geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi. Ex aşkını yere göğe sığdıramayan Taşkın, 'en mutlu olduğunuz an' sorusuna da yanıt verdi.
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Geçtiğimiz seneye damgasını vuran aşk dedikodusu hiç şüphesiz Yılmaz Erdoğan ve kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi model Cansu Taşkın'ınki olmuştu hatırlarsanız!
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İlk önce yukarıda gördüğünüz yan yana pozla alevlenen aşk iddiası, Cansu Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun'un beraber çekilmiş fotoğrafları ifşalamasıyla doğrulanmıştı.
Erdoğan'ın yalanladığı aşk dedikodularının ardından Taşkın'ın kendisine platonik aşık olduğu hatta üç yıldır ulaşamadığı söylentileri gündeme oturmuştu. Hatta bir kumpas davası bile açılmıştı, fotoğrafların izinsiz ve habersiz çekildiği iddia edilmişti.
Fakat Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın sarmaş dolaş, dudak dudağa videosu hafızalara sağlam kazandı. Ortada bir aşk vardıysa da bu ifşalardan sonra net bir şekilde sona erdi.
Erdoğan'dan ayrıldıktan sonra YouTube programına konuk olan Cansu Taşkın "aşk kapılarını kapattım" açıklamasında bulunmuş, 'sevgilisini sahiplenmeyen' erkeklerden dert yanmıştı. Daha sonrasında da Yılmaz Erdoğan'a 'korkak' imasında bulunmuş, yaşadıkları aşkın gerçek olduğunda ısrarcı olmuştu.
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Cansu Taşkın, geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi. Yılmaz Erdoğan soruları yöneltilen Taşkın, ex aşkını yere bu sefer yere göğe sığdıramadı. Yılmaz Erdoğan'ı övgüye boğan Taşkın, en mutlu olduğu anı da itiraf etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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