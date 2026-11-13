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Bir Başkadır'ın Yönetmeni Berkun Oya Kimdir? Berkun Oya'nın Dizileri ve Filmleri

Bir Başkadır'ın Yönetmeni Berkun Oya Kimdir? Berkun Oya'nın Dizileri ve Filmleri

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 14:47
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İlk sezonuyla çok beğenilen Bir Başkadır'ın ikinci sezonu, 2026 yılının Kasım ayında seyirciyle buluştu. İkinci sezonu merakla beklenen Bir Başkadır, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 'Bir Başkadır'ın senaristi ve yönetmeni Berkun Oya'nın hayatı ve dizi filmleri de merak ediliyor. 

Berkun Oya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Berkun Oya Kimdir?

Berkun Oya Kimdir?

Berkun Oya, özellikle Bir Başkadır isimli dizinin yönetmeni olarak tanındı. Oya, bugüne kadar birçok filmde ve dizide yönetmen koltuğunda oturmuştu.

Berkun Oya, 3 Mart 1977 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Çerkes asıllı olan Oya, tiyatro yazarı, aynı zamanda tiyatro ve sinema yönetmenidir. Berkun Oya, ortaöğrenimi Koç Özel Lisesinde tamamladı. 1998 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Krek Tiyatro Topluluğunu kurdu. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunun talebi üzerine, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanını oyunlaştırdı.

2002 yılında televizyon için hazırladığı ve TRT'de yayınlanan 'Şapkadan Babam Çıktı' adlı drama dizisinin senaristlik ve yapımcılığını üstlendi. 2003 yılında CNN Türk kanalında Defakto ve 2005'te NTV kanalında yayınlanan Infoman adlı TV programlarını hazırladı, sundu ve yönetti.

Berkun Oya Evli mi?

Berkun Oya'nın eşi, tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Funda Eryiğit'tir. İkili, 29 Mart 2023 tarihinde ailelerinin ve yakın çevrelerinin katıldığı bir törenle evlendi.

Berkun Oya Dizi ve Filmleri

Berkun Oya Dizi ve Filmleri

Berkun Oya'nın televizyondaki ilk büyük işi 2002'de TRT'de yayınlanan Şapkadan Babam Çıktı oldu; diziyi yazdı ve yapımcılığını üstlendi. 2017'de internet dizisi Masum'un senaryosunu yazdı.

Netflix için yazıp yönettiği Bir Başkadır 2020'de yayınlandı. Meryem ile Peri'nin hikâyesini anlatan dizinin ikinci sezonunda da bu iki karakteri yine Öykü Karayel ve Defne Kayalar oynuyor. Sinemada ilk filmi 2007 yapımı İyi Seneler Londra'ydı, 2022'de de Cici'yi çekti.

Berkun Oya Ödülleri

2007 yılında vizyona girmiş olan 'İyi Seneler Londra' başlıklı filmi yönetti. 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma filmi olarak yer alan İyi Seneler Londra, The European Independent Film Festival ECU 2008 Film Festivali'nde açılış filmi olarak gösterildi. 

Sonrasında, Strasbourg International Film Festival'de 2008 yılında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo kategorilerinde ödüle aday gösterildi ve Berkun Oya, En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü.

2008 Avrasya Uluslararası Film Festivali'nde jüri üyesi olarak görev aldı.

2010 yılında International Royal Court Residency programı dâhilinde The Royal Court Theatre'da tamamladığı Güzel Şeyler Bizim Tarafta tiyatro oyunu ile, 2011 yılında Heidelberg Stückemarkt Tiyatro Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldı.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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