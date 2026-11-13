Bir Başkadır'ın Yönetmeni Berkun Oya Kimdir? Berkun Oya'nın Dizileri ve Filmleri
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İlk sezonuyla çok beğenilen Bir Başkadır'ın ikinci sezonu, 2026 yılının Kasım ayında seyirciyle buluştu. İkinci sezonu merakla beklenen Bir Başkadır, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 'Bir Başkadır'ın senaristi ve yönetmeni Berkun Oya'nın hayatı ve dizi filmleri de merak ediliyor.
Berkun Oya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Berkun Oya Kimdir?
Berkun Oya Dizi ve Filmleri
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