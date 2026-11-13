Bir Başkadır'ın Yönetmeni Berkun Oya Kimdir? Berkun Oya'nın Dizileri ve Filmleri

Berkun Oya, özellikle Bir Başkadır isimli dizinin yönetmeni olarak tanındı. Oya, bugüne kadar birçok filmde ve dizide yönetmen koltuğunda oturmuştu.

Berkun Oya, 3 Mart 1977 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Çerkes asıllı olan Oya, tiyatro yazarı, aynı zamanda tiyatro ve sinema yönetmenidir. Berkun Oya, ortaöğrenimi Koç Özel Lisesinde tamamladı. 1998 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Krek Tiyatro Topluluğunu kurdu. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunun talebi üzerine, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanını oyunlaştırdı.

2002 yılında televizyon için hazırladığı ve TRT'de yayınlanan 'Şapkadan Babam Çıktı' adlı drama dizisinin senaristlik ve yapımcılığını üstlendi. 2003 yılında CNN Türk kanalında Defakto ve 2005'te NTV kanalında yayınlanan Infoman adlı TV programlarını hazırladı, sundu ve yönetti.

Berkun Oya Evli mi?

Berkun Oya'nın eşi, tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Funda Eryiğit'tir. İkili, 29 Mart 2023 tarihinde ailelerinin ve yakın çevrelerinin katıldığı bir törenle evlendi.