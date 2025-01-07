Ferdi Tayfur'un Avukatından Herkesin Diline Doladığı 3 Milyar TL'lik Uçuk Mirasla İlgili Açıklama!
Ferdi Tayfur'un Avukatından Herkesin Diline Doladığı 3 Milyar TL'lik Uçuk Mirasla İlgili Açıklama!
2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Vefatından sonra hem kızı Tuğçe Tayfur'la kavgası hem de geride bıraktığı servetle gündeme oturan usta sanatçının çocuklarının her birine 600 milyon TL kalacağı iddia edilmişti.
Konuya dair açıklama geçtiğimiz saatlerde Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç'ten geldi. Bilgilerin yanlış olduğunun altını çizen Tamgüç, Tayfur'un kızının mirastan faydalanıp faydalanamayacağı hakkında ilk kez konuştu.
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Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak'ta kaybettik. Geçtiğimiz haftalarda Marmaris'teki evinde fenalaşan Tayfur, hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdiği belirtilmişti. Durumunun iyiye gittiği söyleniyordu fakat acı haber geldi.
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AKM'de düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği veda töreninin ardından Tayfur’un cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı.
Son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un hem kızı Tuğçe Tayfur'la kavgası hem de geride bıraktığı servet gündeme bomba gibi oturmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sözü edilen 3 milyar TL'lik miras hakkında ilk kez konuştu.
Tayfur'un 80 daire, 7 villa, Marmaris'te bir ada ve toplamda 3 milyar liralık servet bıraktığı iddia edilirken avukatı Hakan Tamgüç, bu bilgilerin yanlış olduğunu söyledi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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