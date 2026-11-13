article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşte Sıfır Yapan A Milli Takım'dan 44 Yılın En Kötü Serisi!

Beşte Sıfır Yapan A Milli Takım'dan 44 Yılın En Kötü Serisi!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 17:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Belçika'ya 2-1 mağlup olan A Millî Futbol Takımı, üst üste 5. resmî yenilgisini alarak 1980-1982 döneminden bu yana en uzun mağlubiyet serisini yaşadı. Arda Güler ise Mart 2021'den sonra ilk kez frikikten gol attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçmişteki kötü seriler akla geldi.

Geçmişteki kötü seriler akla geldi.

Belçika karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan A Millî Takım, kötü gidişatını sürdürdü. Üst üste beşinci resmî maçını kaybeden ay-yıldızlılar, böylece 1980-1982 yıllarından bu yana en uzun mağlubiyet serisini tekrarladı.

Millî takım, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0, İtalya'ya 3-1 ve son olarak Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Türkiye ayrıca 1997'den bu yana ilk kez sahasında Belçika'ya yenildi.

8 maçlık kötü seriden sonra 5 maçlık seri.

8 maçlık kötü seriden sonra 5 maçlık seri.

A Millî Takım, tarihindeki en uzun mağlubiyet serilerinden birini 1980-1982 yılları arasında yaşamıştı. O dönemde üst üste sekiz resmî ve hazırlık maçından yenilgiyle ayrılan Türkiye, kötü serisini 27 Aralık 1982'de Arnavutluk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle sonlandırmıştı.

Söz konusu dönemde Galler'e iki kez 4-0 ve 1-0, Çekoslovakya'ya 2-0 ve 3-0, İzlanda'ya 3-0, Sovyetler Birliği'ne ise 4-0 ve 3-0 mağlup olan millî takım, hazırlık karşılaşmasında Macaristan'a da 5-0 yenilmişti.

Arda Güler de 4 yıl sonra bir ilk yaşadı.

Arda Güler de 4 yıl sonra bir ilk yaşadı.

Belçika karşısında alınan yenilgiye rağmen Arda Güler'in golü dikkat çekti. Karşılaşmanın 20. dakikasında yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturan genç yıldız, millî takımın frikik golü hasretini sona erdirdi.

Arda Güler'in bu golü, A Millî Takım'ın Mart 2021'den bu yana kaydettiği ilk frikik golü olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin önceki frikik golü, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda karşısında gelmişti. Ay-yıldızlı ekip o karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın