Beşte Sıfır Yapan A Milli Takım'dan 44 Yılın En Kötü Serisi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Belçika'ya 2-1 mağlup olan A Millî Futbol Takımı, üst üste 5. resmî yenilgisini alarak 1980-1982 döneminden bu yana en uzun mağlubiyet serisini yaşadı. Arda Güler ise Mart 2021'den sonra ilk kez frikikten gol attı.
Geçmişteki kötü seriler akla geldi.
8 maçlık kötü seriden sonra 5 maçlık seri.
Arda Güler de 4 yıl sonra bir ilk yaşadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın