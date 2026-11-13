Beşte Sıfır Yapan A Milli Takım'dan 44 Yılın En Kötü Serisi!

A Millî Takım, tarihindeki en uzun mağlubiyet serilerinden birini 1980-1982 yılları arasında yaşamıştı. O dönemde üst üste sekiz resmî ve hazırlık maçından yenilgiyle ayrılan Türkiye, kötü serisini 27 Aralık 1982'de Arnavutluk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle sonlandırmıştı.

Söz konusu dönemde Galler'e iki kez 4-0 ve 1-0, Çekoslovakya'ya 2-0 ve 3-0, İzlanda'ya 3-0, Sovyetler Birliği'ne ise 4-0 ve 3-0 mağlup olan millî takım, hazırlık karşılaşmasında Macaristan'a da 5-0 yenilmişti.